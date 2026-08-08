Optimismo total en el Barça por Rodri: “Los pasos más difíciles ya están dados”

El FC Barcelona tiene una prioridad absoluta en el mercado: Rodri Hernández. El nombre de Cuti Romero sigue encima de la mesa y el club sabe que el central argentino vería con muy buenos ojos una llegada al Camp Nou, pero en estos momentos no existen negociaciones activas para incorporarlo.

Toda la energía del Barça está concentrada en intentar cerrar una de las operaciones más ambiciosas del verano.

Stuttgart (Germany), 05/07/2024.- Jamal Musiala of Germany (R) in action against Rodri of Spain during the UEFA EURO 2024 quarter-finals soccer match between Spain and Germany, in Stuttgart, Germany, 05 July 2024. (Alemania, España) EFE/EPA/ANNA SZILAGYI. seleccion españa . seleccion alemania. eurocopa 2024 alemania . seleccion españa . seleccion alemania. cuartos. mhparena / ANNA SZILAGYI / EFE

Rodri es el objetivo. En las oficinas azulgranas existe un gran optimismo sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo y el próximo movimiento ya está en marchga: el Barça ha presentado una nueva oferta al Manchester City después de comprobar que su primera propuesta estaba lejos de las pretensiones del conjunto inglés. "Vamos por el buen camino", admiten desde dentro. "Los primeros pasos y los más complicados ya se han dado", agregan. Y otro que aseguran que "se trata solo de rematar la faena".

Los 45 millones de euros fijos más otros cinco en variables puestos inicialmente encima de la mesa no eran suficientes para conseguir que el City aceptara desprenderse de su centrocampista.

El Barça lo sabe y ya ha mejorado sus condiciones.

Pep Guardiola sustituye a Rodri Hernández / Europa Press/Contacto/Andrew Yat / Europa Press

Rodri ya ha dado el paso clave

En el club azulgrana consideran que una parte fundamental de la operación ya está solucionada: la voluntad del futbolista.

Internamente creen que los movimientos más complicados se han producido precisamente en las últimas semanas. El Barça pasó de contemplar cómo Rodri mantenía conversaciones vinculadas a una posible llegada al Real Madrid a encontrarse en una posición de máxima confianza respecto a su incorporación.

El punto de inflexión llegó cuando el propio centrocampista comunicó al Manchester City cuál era su deseo.

Rodri quiere jugar en el Barça.

Para la entidad azulgrana era fundamental que el futbolista trasladara directamente esa voluntad a su actual club antes de intensificar las conversaciones económicas. El objetivo era eliminar cualquier posibilidad de un cambio de escenario de última hora y evitar que otros grandes clubes pudieran entrar en la operación.

Ese paso ya se habría producido.

Rodri está realizando una temporada sensacional y se ha convertido en uno de los líderes de la Roja// EFE Stuttgart (Germany), 05/07/2024.- Rodri of Spain celebrates with their supporters after winning the UEFA EURO 2024 quarter-finals soccer match between Spain and Germany, in Stuttgart, Germany, 05 July 2024. (Alemania, España) EFE/EPA/ANNA SZILAGYI / ALEJANDRO ALCÁZAR| ANNA SZILAGYI / EFE

En el Barça consideran ahora que el jugador ha escogido su destino y que difícilmente aparecerá una alternativa capaz de modificar su decisión.

Pero queda la parte más complicada: convencer al Manchester City.

Una nueva oferta ya se ha presentado.

Rodri todavía pertenece al City y el club inglés tiene la última palabra sobre el precio de salida.

En Barcelona son conscientes de ello y no pretenden menospreciar la posición negociadora del conjunto de Manchester. La propuesta inicial de 45+5 millones nunca tuvo posibilidades reales de cerrar la operación, por lo que la próxima ofensiva será más cercana al acuerdo. El Barça confía en que la voluntad del futbolista ayude a aproximar las posiciones, aunque sabe que deberá realizar un esfuerzo económico importante si quiere convertir el optimismo actual en un acuerdo definitivo.