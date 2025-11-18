Optimismo con Raphinha y precaución con Pedri en el entrenamiento

La actividad ha regresado a la Ciutat Esportiva Joan Gamper tras cuatro días de descanso para los futbolistas que no estaban con sus selecciones. Como era de esperar, la sesión se ha llevado a cabo con un grupo muy reducido ya que varios jugadores siguen concentrados con sus selecciones. Entre ellos están los convocados por la Selección Española, que hoy se enfrenta a Turquía a las 20:45 y cuyos azulgranas regresarán mañana a Barcelona.

La gran novedad del entrenamiento ha sido la presencia de Raphinha, que ha completado parte de la sesión con el grupo, aunque de manera ligera y sin forzar. El brasileño podría regresar este fin de semana ante el Athletic Club, en el estreno en el Spotify Camp Nou, pero antes debe superar toda la semana sin molestias. En el club son optimistas, aunque no quieren acelerar nada dado que cuando parecía recuperado de su lesión, sufrió nuevas molestias que frenaron su vuelta, y no desean repetir la situación.

Quien no ha participado con el grupo ha sido Pedri. Las sensaciones con el canario son buenas, pero, según ha podido saber SPORT, hoy no ha trabajado con el resto. Con él se actuará todavía con más prudencia que con Raphinha. No se esperaba que llegara al duelo ante el Chelsea, y aunque todo apunta bien, el club no va a correr riesgos con uno de sus jugadores más importantes.

Otro que evoluciona positivamente es Marc Casadó, que ha realizado trabajo específico al margen, también junto a Raphinha. Si todo sigue igual, no debería tardar demasiado en volver a la dinámica del grupo. Mañana se espera la llegada escalonada de los internacionales, y está por ver si alguno podrá participar en la sesión, teniendo en cuenta que su partido termina a última hora. En cualquier caso, el plan es que todos estén en Barcelona y preparados para entrenar este jueves.