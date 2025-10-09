Optimismo con Joan Garcia para el clásico

La plaga de lesiones, sumada a los malos resultados cosechados, son los principales motivos de preocupación actualmente en can Barça. No es ningún secreto que uno de los factores que explica el bajón de rendimiento son las ausencias de piezas claves como Lamine Yamal, Raphinha, Fermín López, Joan Garcia y Gavi. En este sentido, recuperar efectivos lo antes posible es una de las prioridades, y el portero de Sallent aprieta al máximo para poder llegar al clásico.

Tras la derrota en Sevilla el conjunto azulgrana perdió el liderato y recuperarlo en el futuro más inmediato pasa de manera casi obligatoria por ganar el clásico al Real Madrid. Para dicho objetivo, en el club son optimistas con poder contar con su portero titular, Joan Garcia, quien sufrió una inoportuna lesión en la última acción del partido contra el Oviedo que le obligó a pasar por el quirófano para una intervención quirúrgica.

Joan Garcia sufre una lesión en el menisco / Dani Barbeito

Pese a haber sufrido una rotura del menisco interno de la rodilla derecha y que el club comunicara tras la artroscopia practicada por el Dr. Monllau que su tiempo de baja sería de entre 4 y 6 semanas, lo cierto es que el objetivo que se marca el portero blaugrana es el de estar recuperado de cara al primer clásico de la temporada contra el Real Madrid, programado para el próximo 26 de octubre en el Santiago Bernabéu, cuando se cumplirán 29 días desde su operación.

Joan Garcia ya se ha perdido los encuentros contra el PSG, la Real Sociedad y el Sevilla, y tampoco llegará a los compromisos del Barça inmediatamente posteriores al parón, frente al Girona y el Olympiakos. No obstante, según ha podido saber SPORT, el portero es optimista y confía en poder ser titular en su primer clásico como culé, siempre en cuando la rodilla siga respondiéndole bien como hasta el momento.

Joan Garcia sigue recuperándose de su lesión / FC BARCELONA / SPO

El inicio de temporada del ex del Espanyol venía demostrando el porqué de la apuesta del club en él, pues a excepción del error que propició el 1-0 del Oviedo en el Carlos Tartiere, sus actuaciones estaban siendo de matrícula de honor, significando incluso puntos como ante el Newcastle en Saint James Park. En este contexto, cabe destacar que el catalán había encajado 5 goles en 7 partidos, mientras que Szçzesny viene de encajar 7 goles en los últimos tres encuentros.

Pese a que no se puede achacar esta sangría en portería únicamente al polaco, lo cierto es que la seguridad mostrada en todos los aspectos por Joan Garcia es superior, tanto bajo palos, como con los pies, como en balones aéreos, por lo que recuperarle de cara a un partido que puede resultar tan decisivo en el devenir de la competición doméstica sería una gran noticia para el club.