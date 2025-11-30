La oposición a Laporta reacciona ante el lío por las entradas: "Esto es un insulto a los socios"

El partido ante el Alavés tuvo unos prolegómenos muy movidos. La aplicación para adquirir las entradas falló y mucho socios se quedaron sin su localidad cuando el partido estaba a punto de empezar. Muchos de ellos tuvieron que hacer largas colas en la Oficina d'Atenció al Barcelonista (OAB) para recibir el documento PDF que ya les permitía entrar. Una movida que hizo estallar a los grupos de oposición al presidente, Joan Laporta.

Por ejemplo, 'Nosaltres Barça', que lidera Víctor Font, expuso en las redes que "ahora mismo miles de socios aún no tienen su entrada. La mala gestión, trabajar siempre con amigos y empresas de dudosa fiabilidad tiene consecuencias cuando todo gira alrededor de una sola persona. Los socios se merecen un Barça que los cuide. Lo que ha pasado con las entradas es impresentable".

Por su parte, la plataforma 'Som un clam' de Joan Camprubí también se pronunció a través de las redes sociales: "Si queremos ir al campo, debemos confirmarlo 7 días antes y nos dan la entrada 24h en la APP. Nos dan trabajo y nos hacen sufrir cada día, y si además cae el sistema informático nos hacen cola en la OAB. Esto es un insulto a los socios. Si tuviéramos asiento fijo y carnet no pasaría… Pero claro, no somos VIPs. Todo ello, el día del 126 aniversario".

El Barça se disculpó

El FC Barcelona hizo también su comunicado una vez se solventó la incidencia comentando que "se ha producido una incidencia en la descarga de algunas entradas en la aplicación de socios. El problema ya ha sido resuelto con el envío, a todos los socios y socias con localidad para el partido contra el Alavés, de un nuevo PDF con sus entradas. De este modo, garantizamos que todo el mundo pueda acceder al Spotify Camp Nou con normalidad".

La vicepresidenta Elena Fort también dio la cara a través de los medios del club y expuso que quería "pedir disculpas por lo que ha pasado. Lo sentimos mucho. Hemos detectado antes de abrir las puertas un error en la bajada de las entradas. Nos hemos puesto a trabajar de inmediato, pero es cierto que no lo hemos podido solucionar hasta bien entrado el partido. Tenemos que tener en cuenta que estamos en un estadio nuevo e implementando unos nuevos sistemas. Estos sistemas se implementan para evitar las reventas y facilitar a los socios la entrada. Hoy la tecnología no nos ha ayudado".

Elena Fort pide disculpas a los socios tras lor problemas con las entradas / FCB

Fort añadió que "la totalidad de los afectados es de 7.500 personas. Hemos intentado ayudarlos con nuevas maneras para poder entrar al estadio. Hemos reaccionado y han podido entrar durante el partido casi la mayoría. Creemos que unas 300 personas no han entrado al estadio. No sabemos si porque se han ido o porque no han conseguido descargar los documentos. Nos ponemos a su disposición para ayudarlos".

El Barça trabajará para que no se repita una situación similar como recalcó la directiva del FC Barcelona: "En el primer partido funcionó, hoy hemos tenido este problema. Sabemos qué problema es y nos focalizaremos para que no vuelva a pasar. Y quiero volver a repetir las disculpas y agradecer la paciencia de los socios, que sabemos que no ha sido fácil".

Las disculpas no frenaron la indignación de un sector del público que dedicó cánticos contra Laporta durante el partido ante el Alavés en una prueba de un malestar con una parte de la masa social, la más joven, que reclama en los últimos tiempos la activación de la Grada d'Animació.