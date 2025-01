La oposición del Barça pone fecha a la cuestión de confianza y a la moción de censura

Los grupos críticos con la gestión del presidente Joan Laporta al frente del FC Barcelona han emitido este lunes un nuevo comunicado conjunto en el que reclaman al máximo dirigente barcelonista "ser plural y aceptar la discrepancia", ya que se trata de dos rasgos característicos de la entidad blaugrana que la hacen acreedora de su lema universal “Más que un Club”. Y al mismo tiempo, le instan nuevamente a que convoque una cuestión de confianza a final de temporada para evitar una moción de censura.

El nuevo texto emitido por los opositores llega menos de una semana después de la última comparecencia de Joan Laporta ante los medios de comunicación y en la que el dirigente blaugrana ofreció sus explicaciones sobre el caso de las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor en la Federación, así como de otros muchos temas de la actualidad del club como la renovación del contrato firmado con Nike, la firma del nuevo acuerdo para comercializar parte de los palcos VIP, las comisiones de Darren Dein o el estado de las obras del Spotify Camp Nou.

Los grupos, asociaciones y plataformas Compromíssaris FCB, Dignitat Blaugrana, El Senyor Ramon, Seguiment FCB, La Resistencia del Palau, Sí al Futur, Som un Clam, TB o Un Crit Valent, que engloban figuras como el excandidato a la presidencia Víctor Font o el socio y empresario Joan Camprubí Montal, vuelven a ser muy contundentes en su valoración de la gestión de Joan Laporta al frente del club y sobre todo recuerdan al presidente que son representantes del sentir de una buena parte de la masa social.

"Los Grupos/Asociaciones/Plataformas abajo firmantes, agrupamos muchos socios y socias interesados en el Fútbol Club Barcelona y que queremos lo mejor para el presente y el futuro del Club. Somos socios y socias que vivimos el Club con intensidad, pasión, espíritu crítico y buscamos la excelencia. Queremos al Barça y respetamos a nuestros consocios/as y las diferentes opiniones.

Reclaman transparencia y democracia

Anhelamos igualmente tener un Club transparente, democrático y ejemplar. Anhelamos un Club que aproveche el talento y la generosidad de sus socios y socias, que fomente la participación de todos nosotros, porque, cuantos más participemos, más legitimidad tienen las decisiones.

Querríamos un Club que premiara, incentivara y agradeciera a todos aquellos y aquellas que acompañan y animan desde la grada, jueguen donde jueguen nuestros equipos. Un Club y unos/as representantes que empleen el diálogo cuando se produce un conflicto. Un Club que escuchara y respetara a sus socios y socias.

Queremos y querríamos, aun así, un Barça donde lo que se hace se pueda explicar y hacer entender, lejos de relatos confusos y a destiempo. Un Barça diligente, que tenga claro cuáles son los verdaderos enemigos, y que actúe con sentido de la responsabilidad.

Un Club respetuoso con la discrepancia

Un Barça con unos/as representantes al servicio del Club, que hacen lo que prometen y que buscan la excelencia, justo por la dificultad de competir con rivales que cuentan con tentáculos de poder que el Barça no tiene. También un Barça moderno y adalid en el mundo en cuanto a su modelo de gestión. Un Barça que no demoniza y ningunea a quien piensa diferente o hace crítica constructiva. Queremos y querríamos un Club respetuoso con la diferencia y la discrepancia, y que no tilde de no barcelonistas a todos aquellos que piensen diferente.

En opinión de los grupos opositores, "hoy, el Barça, está muy lejos de estos deseos y legítimas aspiraciones, más allá de reconocer el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras del Club y de la bondad de algunas decisiones tomadas. Nosotros continuaremos luchando y persistiendo, que nadie lo dude, ejerciendo nuestros derechos como propietarios del Club, para conseguir este Barça que anhelamos, y decidiremos siempre, cuando y como tenemos que actuar, sin que nadie nos condicione, poniendo al Club por ante todo.

Laporta "traicionó lo que él mismo reivindicaba"

Nadie puede poner en entredicho nuestra estimación por el Barça. No aceptaremos lecciones de barcelonismo de nadie y mucho menos de aquel que decidió traicionar lo que él mismo hace años reivindicaba y exigía reproduciendo todo aquello que criticaba y que confunde su propio nombre con el del Barça. Reiteramos, nadie condicionará nunca nuestro pensamiento y nuestras acciones y posiciones, porque las hacemos y mantenemos por el amor a nuestro Club, sin ningún otro interés.

Dimisión, cuestión de confianza o moción de censura

Por todas estas razones, pedimos la dimisión del presidente Laporta y el resto de miembros de su junta directiva, por una gestión dubitativa y negligente que mengua los activos de la entidad, y que obviamente va más allá del caso Dani Olmo y Pau Víctor, sumándose desgraciadamente más conflictos, día tras día.

Es por eso que insistimos que el presidente y la junta directiva se sometan a una cuestión de confianza cuando las competiciones hayan acabado, dado que han manifestado que no dimitirán. Y nos mantenemos en todo caso en el propósito que se desprende del comunicado emitido el pasado 5 de enero. (En dicho comunicado, se reservaban como último recurso impulsar una moción de censura contra Laporta)".

"Visca el Barça y Visca Catalunya!!", concluye el comunicado.