La oposición arremete contra Laporta por las inscripciones

Como cada verano, las inscripciones de jugadores están volviendo a suponer un quebradero de cabeza para el FC Barcelona. Pese a que Laporta siempre ha salido victorioso en cada una de las ventanas de fichajes, la oposición ha vuelto a salir al paso para arremeter contra la junta actual. En esta ocasión, ha sido el grupo 'Som un clam' y su cabeza visible, Joan Camprubí.

El nieto del expresidente azulgrana Agustí Montal ha criticado la gestión económica del club a través de una publicación en su cuenta de Twitter: "Dos años avalando para inscribir jugadores. Pérdida de activos, comisiones desorbitadas y secciones a la deriva", dice el empresario catalán. Además, se posiciona en contra del aval aprobado este miércoles en la junta extraordinaria, pese a que ello no supone un perjuicio directo para la entidad culer: "Ahora, 7 M€ más para tener fair play. Siempre a última hora, hipotecando el futuro. ¿Y todavía hablando de herencia? Hace falta un modelo sostenible, ya. ¡Los socios necesitamos respeto!", sentencia.

Más allá va el grupo 'Som un clam', que en un comunicado ha puesto el foco en el modelo de club de Laporta y el descontento que, según ellos, está generando en la masa social barcelonista: "Dos temporadas consecutivas avalando para poder inscribir jugadores, malestar con futbolistas y socios por una gestión a contracorriente, la falta de activos y comisiones desorbitadas. Un modelo imprevisible. Las secciones a la deriva. Y un aval de 7 millones de euros para cubrir este déficit y acercarnos al 1:1", recalcan.

En este sentido, se preguntan "si esta junta recuperará los avales en la Asamblea en año electoral sin haberlo hecho en todo el mandato" y por qué el club recurre de forma asidua al aval de un directivo "en vez de poner esfuerzos y establecer una gestión de forma sostenible".