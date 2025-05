Oportunidad para Toni Fernández

Ya el año pasado, pese a haber terminado etapa cadete y contar apenas con 15 años, Toni Fernández fue uno de los destacados de la pretemporada con el primer equipo. Flick se lo llevó a la gira norteamericana, le dio protagonismo y fue de los pocos canteranos que se mantuvo en dinámica de la primera plantilla al regresar de Estados Unidos. A nadie se le escapa que el menor de los primos Fernández entró bien por los ojos al técnico germano y que está en órbita. Pese a que este curso pasado no debutó con los mayores. Sí estuvo en varias convocatorias.

No ha sido una temporada fácil para Toni. Ni para nadie del Barça Atlètic. Una montaña rusa de emociones, baile de entrenadores, de jugadores. Un gran tramo final de curso para terminar muriendo en la orilla. Eso sí, a nivel personal ha sido un año de aprendizaje y de evolución para el barcelonés. Siendo juvenil de primer año, ha sido indiscutible tanto para Albert Sánchez como para Sergi Milà. Primero más escorado a la banda y tras la marcha de Unai jugando por dentro.

JUGANDO MÁS POR DENTRO

Precisamente, actuando más como interior/mediapunta es donde más daño ha hecho y mejor ha rendido Toni. Un futbolista con una gran visión de juego, una zurda exquisita y una buena finalización. Dentro del club, es uno de aquellos nombres que se tienen detectados como 'especiales' y con clara proyección de futuro en materia de primer equipo. Un futuro quizás no tan lejano.

Toni Fernández ante Unionistas / FC Barcelona

Tras este 'máster' que ha realizado con el filial, Toni Fernández ya sabe que a partir del 13 de julio se le espera para las pruebas médicas con el primer equipo. Flick se ha reunido a lo largo de la semana con los canteranos que sumarán con el primer plantel desde el primer día de pretemporada. En SPORT ya hemos ido dejando caer algunos nombres como los de Dro, Juan Hernández o Jofre Torrents.

MONITORIZADO POR FLICK

El menor de los primos Fernández estará en ese roster. No así, por ahora, su primo Guille (es posible que otros jugadores de la 'pedrera' se sumen para arrancar el curso). Toni sabe que tiene ante si la posibilidad de ganarse un puesto en el primer equipo de cara a la próxima temporada. Parte con la ventaja de que Flick lo conoce bien del verano pasado y de ir 'monitorizándolo' esta campaña. Las previsibles bajas de Pau Víctor y Pablo Torre dejan una puerta abierta de par en par.

Hansi Flick, en un entrenamiento del Barça / SPORT

El entrenador de Heidelberg valora el crecimiento personal que ha experimentado estos meses. Y físico. Toni ha llevado a cabo un plan específico para desarrollarse a nivel muscular. Y en las fotos de los últimos entrenamientos y partidos hemos visto un cambio importante. Tanto en tren inferior como superior.

Flick quiere estar más encima de esos aspectos físicos de las categorías inferiores para que los jugadores que vayan dando el salto a la primera plantilla estén más listos y no se note tanto la diferencia. Varios futbolistas que estarán en pretemporada tienen, en ese sentido, 'deberes' para estas semanas.

LA CONSIDERACIÓN DE FLICK

"Podemos estar contentos, es realmente bueno trabajar con estos jugadores en este club fantástico. En el Barça siempre es así, tienes que ganar títulos. Siempre piensas en positivo, es la mejor manera de hacer este trabajo. Cuando empezamos en la pretemporada, con jugadores muy jóvenes, como Toni Fernández con 15 años... Fue increíble. Puedes ver que hay algo en el equipo, tienen calidad, hambre, buena actitud, buena mentalidad y puedes ver que hay mucho potencial. Creo que estamos haciendo muchas cosas bien", asegura Flick en su entrevista en 'Barça One'. Y no es casualidad que use el nombre del chico...