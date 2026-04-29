La oportunidad perdida del Barça con el fichaje de Harry Kane

Harry Kane es el mejor delantero centro del mundo esta temporada. Sin discusión. Sus números son estratosféricos y si tiene la suerte de llevarse la Champions League, su candidatura hacia el Balón de Oro empezará a consolidarse. El goleador inglés ya ha iniciado las negociaciones para renovar y ampliar su contrato con el Bayern, pero el Barça tuvo una ventana de oportunidad para firmarle como sustituto de Lewandowski. Hubo contactos en el mes de diciembre, pero la operación se congeló y Kane decidió entonces su continuidad en el Bayern, club que siempre ha mostrado confianza en su fútbol y por quien realizaron un esfuerzo fuera de lo normal a nivel económico. Una auténtica opción de primerísimo nivel perdida.

No es que Harry Kane deseara abandonar el Bayern, pero su peculiar contrato animó a su entorno a sondear el mercado a finales del año pasado para comprobar opciones interesantes de futuro en el caso de que decidiera un cambio de aires. Harry Kane fichó por el club alemán en verano del 2023 por 95 millones de euros. Fue una operación complicada para sacarle del Tottenham, pero la predisposición del futbolista y el dinero que puso encima de la mesa el Bayern, lo hizo posible. En ese contrato se especificó una cláusula de salida de 60 millones de euros para el verano del 2026, un año antes de vencer su contrato. Eso sí, Kane debía anunciar su ejecución, como mucho, a finales de enero de este mismo año con el fin de que todas las partes tuviesen clara la planificación.

En aquel contexto, hubo conversaciones y tanteos y el Barça fue uno de los clubs que mostró interés. Se veía la opción Harry Kane como una repetición del caso Lewandowski, que también llegó en su momento del Bayern a una edad ya algo avanzada, pero con un rendimiento en lo más alto. Pero no se fue más allá. El Barça tenía claro en aquel entonces que el delantero polaco iba a continuar un año más y que, en el caso de firmar a otro '9', la apuesta podría ser Julián Álvarez. Era imposible comprometerse a nada.

Harry Kane escuchó también algún canto de sirena de Arabia Saudí, con una oferta concreta multimillonaria. Fue Al Ittihad el club que se acercó a su entorno y negoció por él para cubrir la baja de Karim Benzema, pero no se llegó a ir más allá. Y Kane decidió no activar la cláusula en enero por lo que se centró única y exclusivamente en negociar su renovación con el Bayern.

En estos momentos, y dado su rendimiento, el Bayern se ha centrado ya en pactar las condiciones de futuro con una premisa clave: firmar dos años más de contrato y finalizar su vinculación en el 2029, algo que el club alemán ahora está abierto a darle. Los responsables del Bayern dejaron claro hace pocos días que no hay opción alguna de abrirse a negociar un traspaso de Kane y que esperan llegar a un acuerdo con él antes del Mundial. No habrá culebrones.

Harry Kane lleva la friolera de 56 goles en 44 partidos. Una bestialidad. Ha dado siete asistencias, pero lo más importante es su evolución en el juego. Kane participa de la creación ofensiva del equipo, bajando mucho al centro del campo, y convirtiéndose en un atacante total. Sin duda, será el máximo realizador europeo...y el Balón de Oro puede esperarle a la vuelta de la esquina. Al Barça le hubiese ido como anillo al dedo.