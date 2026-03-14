Oportunidad de oro para Xavi Espart

El plan para Newcastle incluye rotaciones este domingo frente al Sevilla. No por relajación por el contexto en Liga ni por el rival, sino porque ya quedó claro en Saint James' Park que Flick necesita a todas sus piezas al 100% para intentar superar a las urracas.

Y dentro de esta hoja de ruta, teniendo en cuenta que Eric llega justo y arrastrando una pequeña sobrecarga, podría caber la entrada de Xavi Espart como titular. El de Vilassar se estrenó de forma oficial con el primer equipo en el coliseo del equipo británico. Jugó apenas unos minutos, pero lo hizo en un contexto complicadísimo. Y la verdad que su desparpajo y personalidad dejaron una gran impresión en Flick.

Llamada rápida

El técnico alemán lo llamó ya nada más saber la duración de las lesiones de Koundé y Balde. El miércoles, el día después de la vuelta ante el Atlético, estaba ya entrenando con los suplentes.

Buena parte del mundo del fútbol y del barcelonismo descubrieron en Saint James' Park quién es Xavi Espart. Un lateral completísimo, capaz de ir por dentro y por fuera y al que Hansi Flick equiparó tan solo unos días antes con el mismísimo Philipp Lahm. Guardando distancias y respetando el recorrido y la enorme trayectoria que logró el jugador alemán, claro.

Xavi Espart mira con orgullo la camiseta de su debut con el Barça / FCB

Tras sentarse en el banquillo en San Mamés, llegó el gran día en Newcastle: “Cuando vi que entraba al campo, no me lo creía. Disfruté mucho y tenía las emociones disparadas”. También ha explicado que siempre había soñado con ese momento y que estar en el primer equipo, compartiendo vestuario con compañeros con los que ha crecido en La Masia, le ha ayudado a integrarse mejor: “Estar con estos compañeros me ha hecho más fácil adaptarme y rendir”.

Ronald no repetiría como lateral

Esta semana, junto a Álvaro Cortés, se ha mantenido en dinámica con Flick. Y tiene serios números de ser titular el domingo frente al Sevilla (16:15). Veremos cuál es la decisión final de Flick, que tendrá sanos a Araujo, Cubarsí, Cancelo y Gerard Martín. Eric, a priori, quedará reservado.

Germán Bona

Ronald es quien ocupó, por circunstancias, el lateral diestro en Inglaterra. Parece complicado que repita ahí ante el Sevilla en el carril ante un rival que, previsiblemente, va a salir agazapado atrás. Y la opción más probable que baraja Flick es la de Espart. Oportunidad de oro para consolidarse del chico con la primera plantilla.