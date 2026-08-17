La oportunidad final de Hamza para convencer a Flick antes del debut en LaLiga: “Gracias a Dios que es un amistoso”

El Gamper será el último examen del Barça antes de arrancar oficialmente la temporada ante el Elche y también una cita especialmente señalada para Hamza Abdelkarim. El delantero egipcio se reencontrará el miércoles con el Al Ahly, su antiguo club, en el que se formó antes de dar el salto al fútbol europeo y aterrizar en Barcelona. Lo hará, además, después de haber cerrado el duelo ante el Basilea con otro gol y convertido ya en el máximo realizador blaugrana de este verano.

Hamza está siendo una de las grandes noticias de la preparación de Hansi Flick. Tres goles en cuatro partidos han colocado al joven delantero en lo más alto de la tabla de goleadores culés durante una pretemporada en la que está aprovechando cada minuto que le concede el técnico alemán. Su último tanto llegó el domingo en Basilea, en el triunfo por 2-5 ante el conjunto suizo, con una espectacular volea con la zurda que volvió a poner sobre la mesa sus credenciales como '9'.

Hamza apareció en el área después de una gran acción de Karim Adeyemi y resolvió con un remate de primeras, demostrando ese instinto que le ha acompañado esta pretemporada y en su trayectoria. No necesita participar constantemente para dejar huella en un partido. Puede pasar algunos minutos más desconectado y, cuando encuentra el espacio, aparecer donde debe hacerlo un delantero.

A sus 18 años, el egipcio está llamando con fuerza a la puerta de Flick, aunque el Barça continúa valorando la incorporación de un delantero, con Julián Álvarez como gran sueño. Pero mientras el mercado no diga lo contrario Hamza está haciendo todo lo que está en su mano para que la dirección deportiva se plantee darla la oportunidad de seguir en el primer equipo.

"Espero que siga brillando"

Su padre sigue con atención este crecimiento. En declaraciones exclusivas a WinWin, no ocultó su satisfacción por lo que está viviendo su hijo desde que llegó al Barça.

"Por supuesto, estoy feliz y orgulloso, como cualquier padre, por mi hijo y por todo lo que está consiguiendo. Le deseo mucho éxito en esta etapa y espero que siga brillando", explicó.

Una felicidad que tendrá un capítulo especial el miércoles. Hamza se enfrentará por primera vez al equipo que marcó su etapa anterior, un Al Ahly que será precisamente el rival del Barça en el Trofeo Joan Gamper, el último test antes del estreno liguero del próximo domingo en Elche.

El reencuentro tiene todos los ingredientes para ser emotivo, aunque su padre prefiere rebajar la trascendencia del duelo. Cuando WinWin le preguntó por el hecho de enfrentarse a su antiguo club, respondió entre risas: "Gracias a Dios que es un partido amistoso". Será, en cualquier caso, un partido especial para Hamza.

El Gamper será su última oportunidad antes de que llegue lo serio. Después llegará Elche y, con él, el momento de saber qué papel tiene realmente Hamza en los planes de Flick. De momento, el chico sigue haciendo su parte.