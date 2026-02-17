La opinión de Maldini sobre la falta a Koundé: "Es interpretable, pero..."

El FC Barcelona vivió una noche maldita en Montilivi, donde se volvió a ver perjudicado por las decisiones arbitrales. Soto Grande debió repetir el penalti de Lamine Yamal, ya que las imágenes dejan claro que Bryan Gil y Frenkie de Jong entraron antes de tiempo en la frontal del área pequeña. El colmo llegó cuando el colegiado ni el VAR anularon el tanto de Fran Beltrán tras un pisotón previo a Jules Koundé.

La falta al lateral culé está dando mucho de qué hablar. Como ya es habitual, Julio Maldonado, más conocido como Maldini, analizó el encuentro en su canal de YouTube, pero también quiso compartir su punto de vista sobre la jugada polémica del partido: el pisotón de Claudio Echeverri a Koundé.

El comentarista de Movistar+ comentó que "el Girona ha acabado ganando el partido con un gol, obviamente, bastante polémico". Al instante, Maldini no dudó en decir que "me parece falta sobre Koundé, sinceramente".

"En esta imagen se ve medianamente claro. A mí me parece que es un balón dividido, pero creo que es Echeverri el que pisa a Koundé y queda en el suelo", comentó en su canal de YouTube.

El pisotón de Echeverri a Koundé / X

No obstante, Maldini reconoció que el lateral francés se queda en el suelo para ver si el VAR revisa la jugada: "Yo creo que es una acción de VAR y me sorprende mucho que no se haya revisado. Tengo que decirlo, me sorprende mucho que no se haya revisado".

Respecto a las decisiones arbitrales, el comentarista de Movistar+ fue claro: "Estamos viendo cosas bastante sorprendentes". Alucinó que el VAR no entrase a revisar la jugada, a pesar de que "es interpretable, pero lo cierto es que la jugada siguió y llegó el 2-1".

De la roja de Joel Roca por la patada a Lamine Yamal, el comentarista de Movistar+ no dudó en decir que "la expulsión es muy clara. No hay mucho que objetar".

Noticias relacionadas

Con este tropiezo en Montilivi, el Barça perdió el liderato y ahora es el Real Madrid quien encabeza la clasificación liguera. Una situación que empieza a ser alarmante para los de Flick. "Es evidente que este Barça no está bien", aseguró Maldini.