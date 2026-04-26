La opinión de Juanma Castaño sobre el posible pasillo del Real Madrid al Barça

Quedan pocos días para que acabe el mes de abril y LaLiga ya está más que decidida, concretamente en la lucha por el título, donde el FC Barcelona le saca once puntos al Real Madrid a falta de cinco jornadas. Los de Hansi Flick volverán a ganar la competición liguera tras ser el equipo más en forma de todos. Y así lo han demostrado a lo largo de la temporada, con sus altibajos, pero siendo el más eficaz.

En cambio, la temporada del Real Madrid ha sido una auténtica montaña rusa. En verano decidieron contratar a Xabi Alonso para formar un proyecto de larga duración, pero la realidad es que acabó aguantando únicamente ocho meses en el puesto. La primera vuelta del equipo merengue no fue mala, aunque las sensaciones eran muy mejorables y tras perder la Supercopa de España a manos del Barça, Florentino Pérez decidió destituir al técnico donostiarra para subir al primer equipo a Álvaro Arbeloa.

En su primer partido, cayó eliminado de la Copa del Rey ante el Albacete y perdió partidos clave en liga, como ante Osasuna, Getafe o Mallorca, poniendo toda la carne en el asador por la Champions League. Pero ni aun así fueron capaces de eliminar al Bayern de Múnich en cuartos de final.

La jornada que viene de LaLiga puede confirmar una nueva temporada en blanco del Real Madrid si el equipo azulgrana gana ante Osasuna y el conjunto de Arbeloa pincha contra el Espanyol en el RCDE Stadium, ya sea con un empate o una derrota.

Héctor Bellerín, durante el disparo del 1-1 en el Real Betis Balompié-Real Madrid de la jornada 33 de LaLiga EA Sports en La Cartuja / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

La opinión de Juanma Castaño, en el punto de mira

En ese caso, el Real Madrid tendría que hacerle el pasillo al Barça en el Spotify Camp Nou, algo que ya está dando mucho de qué hablar. Juanma Castaño, presentador de 'El Partidazo de la COPE', analizó la polémica en torno al pasillo.

El periodista asturiano alzó la voz en contra de la prensa: "Yo creo que es porque la prensa es la que pone este tema sobre la mesa, y hemos convertido, efectivamente, un acto de agradecimiento, con honor y de reconocimiento en una humillación".

Por otro lado, el presentador de 'El Partidazo de la COPE', afirmó que este respeto no se tiene en el fútbol, algo que sí ocurre en otros deportes más caballerosos como el tenis, donde priman los gestos de respeto.

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No obstante, otros colaboradores de la emisora aseguraron que hacerle el pasillo a un rival histórico puede llegar a ser más "humillante" que perder el partido.