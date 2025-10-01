La opinión de Jota Jordi tras la derrota 'in extremis' del Barça: "Hemos visto a los dos mejores equipos del mundo"

El FC Barcelona quiere que esta temporada sea la de la Champions League, aunque el equipo de Hansi Flick tampoco se olvida del resto de títulos. Lo quieren ganar absolutamente todo. No obstante, la temporada solo acaba de empezar, pero, por ahora, el conjunto blaugrana tiene motivos para creer, a pesar de la cruel derrota de esta noche contra el Paris Saint-Germain.

Los de Flick no han podido demostrar que son capaces de ganar al vigente campeón de la Champions League, el Paris Sain-Germain. El partido estuvo marcado por el gran despliegue futbolístico de ambos equipos, pero la gran diferencia fue que el conjunto francés no perdonó de cara a Wojciech Szczęsny.

El duelo empezó en Montjuïc como se esperaba, con dos equipos fieles a su estilo futbolístico. No se dejaron nada en el tintero. Aunque el Barça comenzó mejor y se adelantó gracias a un gran tanto de Ferran Torres, quien sigue demostrando que está a un nivel excelente.

El equipo de Luis Enrique supo reaccionar bien tras encajar el gol y, después de un desajuste defensivo del Barça, Mayulu aprovechó para igualar el encuentro en el segundo disparo del conjunto francés en todo el partido.

La segunda parte estuvo marcada por la no expulsión de Nuno Nendes tras una falta al '10' cule, ya que era la segunda amarilla del defensa portugués. Cuando todo parecía que iba a acabar en tablas, Gonçalo Ramos congeló Montjuïc tras anotar el definitivo 1-2, donde el portero polaco poco pudo hacer.

Jota Jordi, fastidiado

La reacción de Jota Jordi al encuentro dará mucho de qué hablar. El colaborador de 'El Chiringuito' comentó que "hemos visto a los dos mejores equipos del mundo".

"El Paris Saint-Germain, sobre todo en la segunda parte, ha sido superior al Barça, pero el único equipo que puede ganar al Paris Saint-Germain es el Barça. Hemos tenido ocasiones claras, hemos podido ponernos 2-1 y 3-1", señaló. Aparte, tranquilizó a la afición culé tras recordar que "el gol de la victoria ha llegado en el minuto 90".

Jota Jordi no quiso olvidarse de la actuación del árbitro, Michael Oliver: "No toca rajar del árbitro, pero el árbitro del Paris Saint-Germain se ha comido una roja a Pedri, un penalti a Eric García y la expulsión a Nuno Mendes".

No tiene dudas de que "los primeros 35 minutos del Barça han sido una auténtica maravilla, el Paris Saint-Germain no podía hacer nada, pero luego ha sido al revés".

El colaborador se despidió del directo de 'El Chiringuito' diciendo que está "fastidiado y jodido", ya que "el Barça ha podido ganar".