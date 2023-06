La opinión de Javier Tebas sobre la negociación Barça-Messi

"Para unos hemos hecho todo para que Messi viniera y para otros para que no viniera", dijo el presidente de LaLiga "El Barça no está en la norma uno a uno, está al 40%, aunque está mejor que el año pasado", apuntó el oscense

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, dijo este domingo en Vila-real, respecto al frustrado regreso de Leo Messi al Barcelona, que "para algunos LaLiga estuvo haciendo todo lo posible para que viniera y para otros todo lo posible para que no lo hiciera".

“La gente siempre busca razones donde no las hay. Nosotros siempre hemos sido muy claros. El Barça no está en la norma uno a uno, está al 40%, y como se cambió la norma para todos los clubes están un poco mejor que el año pasado, pero no está ni mucho menos en la norma uno a uno", explicó en la entrega de premios de la Liga Genuine.

"El plan de viabilidad es para todos los clubes y es como consecuencia de la nueva Ley del Deporte que se aprobó en diciembre del 22, lo que todavía nos hace más responsables del futuro de los clubes", añadió.

Además, Tebas indicó que "la exposición de motivos dispone y dice que no pone aval a los clubes, porque LaLiga tiene un muy buen control económico. Por ello, hemos esperado y preguntado por el FairPlay financiero y nada más, sin trampa ni cartón", manifestó, además de asegurar: "Somos totalmente transparentes y todo el mundo puede preguntar, los clubes pueden preguntar".

Al ser preguntado si está preocupado por la posible pérdida de valor de LaLiga por no haber recuperado a Messi y por la salida de otros jugadores, Tebas mostró su rechazo y dijo: "Todos los años estamos con el mismo cuento y a mí lo que me preocuparía es tener clubes con problemas económicos".

"Lo que de verdad me preocuparía -continuó- es, como pasa en Inglaterra que el Gobierno inglés haga un libro blanco del fútbol de aquel país que diga que están sobredimensionados y que tiene muchos gastos, y que muchos clubes han ido o pueden ir a la quiebra".

"También me preocuparía, como pasa en Italia, que tengan que pedir al Estado un aplazamiento de impuestos de 700 millones de euros. O a mí me preocuparía, como sucede en Francia, ser la Liga que más pierde en todos los clubes", prosiguió en su exposición.

"Todas esas cosas son las que me preocuparían, más que si deberíamos tener más jugadores o no. Si es para arruinarnos, prefiero que no los tengamos, o es sinceramente lo que piensan los clubes, ya que es una norma aprobada por todos los clubes", dijo Tebas, que también destacó que LaLiga "lucha contra los clubes Estado".

"España es lo que es y no vamos a inventarnos más. Siempre empezamos con esas dudas y acabamos teniendo campeones de la Europa League, campeones de Champions League y semifinalistas de la Champions, por lo que creo que el fútbol no hay que medirlo el último mes, sino por los últimos años. Y ahí el fútbol español ha tenido la mayoría de títulos europeos, por lo que no hay más que decir. Creo que es lo que hay que ver y no ser cortoplacistas", concluyó.