Cancelo, Abdelkarim, Pacífico.... Todas las operaciones del Barça en el mercado de invierno

El FC Barcelona está teniendo un mercado de invierno más movido de lo esperado. La llegada de Cancelo parecía que iba a ser la gran noticia de la ventana, pero finalmente ha sido Dro el nombre más destacado.

Ayer se hizo oficial una salida insospechada hace solo unas semanas. La gran promesa de la cantera se marcha al PSG por más de 8 millones y, una vez descartada cualquier opción de salida de Casadó o Bernal, toda la atención se la lleva el frenético mercado del Barça Atlètic.

Estos son los nombres propios del mercado de invierno del Barça, que se cierra el 2 de febrero a las 23:59:

Joao Cancelo, un viejo conocido

El 13 de enero el Barça hizo oficial el regreso de Cancelo (31 años), de nuevo cedido como en su primera etapa. El acuerdo con Al Hilal Saudi contempla solo seis meses y el portugués ya ha disputado varios encuentros. Ante el Oviedo, en la última jornada liguera, disfrutó de su primera titularidad. Tras descartar el fichaje de un central, Flick aceptó la llegada de un lateral polivalente que le permite apostar por futbolistas como Eric, Gerard Martín como centrales.

Dro, una salida traumática

Nadie lo vio venir. Ni Flick, que sintió una profunda decepción con su gran apuesta de futuro, ni Deco, que ya había negociado con De la Peña un nuevo contrato. Pero Dro tenía otros planes: tras no tener apenas oportunidades en los últimos meses, aceptó el reto del PSG. Una mejora económica importante y una charla con Luis Enrique convencieron al futbolista, que no se veía con opciones de ser importante en el Barça a corto y medio plazo.

Finalmente, su salida fue un traspaso (8,2 millones) y no se pagó la cláusula de 6 millones. La razón es que interesaba a las dos partes: el PSG y el futbolista evitan el pago de impuestos que implicaba depositar el importe de la cláusula, mientras que el Barça recibe una cantidad superior al ser un traspaso

La renovación de Fermín

Todo apunta a que en las próximas horas se hará oficial la renovación de Fermín hasta 2031 con una mejora contractual importante. Esta misma semana podría haber el acto de la firma y el Barça se aseguraría una de las grandes apariciones de la cantera de las últimas temporadas. Este curso ya se mueve en dobles dígitos: 10 goles y 10 asistencias.

Hamza Abdelkarim, un '9' con mucho hype

El Al Ahly confirmó que el ariete egipcio Hamza Abdelkarim ya es blaugrana. Lo hará como cedido en el filial y con una opción de compra de 3 millones de euros más 5 en variables. El club azulgrana tuvo que esperar al 1 de enero para que el futbolista cumpliera los 18 años y lo cierto es que las negociaciones con su club, el Al-Ahly, con el que ha seguido jugando, no han sido nada fáciles por las condiciones económicas y por las trabas administrativas. Hamza es considerado uno de los '9' de mayor talento de su país y su envergadura y estilo de juego ha hecho que se le compare incluso conn Haaland.

Cuenca apunta al Como

Mamadou Mbacke (Saint Louis City) puede no ser el único central que salga del filial en este mercado. Andrés Cuenca termina contrato el próximo 30 de junio y tiene un acuerdo muy avanzado con el Como de la Serie A. el club italiano lo cedería inmediatamente para que se foguee y el club azulgrana se reservaría una parte de un traspaso de futuro.

Patricio Pacífico, un lateral con el sello uruguayo

El lateral uruguayo de 19 años procedente de Defensor Sporting llegará cedido hasta final de temporada. El Barça podrá incorporarle definitivamente si ejecuta la opción de compra de 1,8 millones más variables por el sudamericano. Según información de Fabrizio Romano, esa misma opción de compra puede volverse obligatoria si se cumplen una serie de condiciones, relacionadas con el número de encuentros que dispute. Internacional en las inferiores de Uruguay, puede jugar tanto de lateral izquierdo como de central.

Juwensley Onstein, un central con mucha proyección

El central neerlandés ya pasó la revisión médica y reforzará al filial. Este neerlandés con pasaporte de Surinam procede del equipo reserva del Genk belga. Es un portento físico (1,90 metros) y está considerado uno de los centrales con más proyección a nivel europeo a sus 18 años.

El Ajax se lo llevó del Vitesse en 2019 y tras cuatro años en la academia 'ajacied', el Genk, una de las mejores canteras de Bélgica, se hizo con él. Ya en la 2023-24 se estrenó con el Jong Genk (el filial) en la Segunda División belga. El curso interior dio un paso al frente jugando 16 encuentros.

Ajay Tavares, un extremo veloz

El extremo del Norwich llegaría traspasado. Ajay Tavares es internacional sub'17 con Inglaterra y, en principio, su fichaje sería para el juvenil aunque reforzaría también al Barça Atlètic. El inglés destaca sobre todo por su velocidad y desequilibrio.

Joaquín Delgado, rendimiento inmediato

El impacto del ariete en el filial ha sido inmediato y ya marcó en su primer partido. Se trata de Joaquín Delgado, de quien se estuvo observando durante tiempo su facilidad goleadora en el filial del Oviedo, el Vetusta. Una incorporación en forma de cesión con el objetivo de paliar la lacra de las lesiones que han afectado a la punta de ataque.