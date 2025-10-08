Operación Ter Stegen

Marc-André Ter Stegen está en la fase final de su recuperación (fue operado en el mes de julio de sus problemas lumbares) y todo apunta a que podrá volver a jugar a partir del próximo mes de enero. Sin embargo, el Barça trabaja para intentar solucionar antes su situación deportiva y contractual. Las próximas semanas serán movidas. Se trata de una carpeta muy importante tanto a nivel deportivo como, también, económico porque su ficha fue dada de baja por considerarse una lesión de larga duración y, gracias a ello, se inscribió a Joan Garcia.

La prioridad de Ter Stegen sigue siendo la misma que en verano: quiere seguir en el Barça, pero en este momento no puede descartarse ningún escenario. Tampoco una salida en el próximo mercado de fichajes de invierno. En ese sentido, el club ha dado al guardameta alemán total libertad para decidir su futuro, aunque existen presiones externas que podrían hacer decantar la balanza en un sentido u otro. Y es que la selección alemana, bajo la dirección de Julian Nagelsmann, está presionando para que Marc-André encuentre un equipo en el que pueda ser titular de cara llegar en buena forma a todos los niveles al Mundial.

Marc-André Ter Stegen saluda a Hansi Flick durante la presentación de la plantilla del Barça 2025/26 / EFE

Se trata de un tema para nada menor porque Ter Stegen es consciente de que podría tratarse de su última oportunidad para disputar un Mundial. La posibilidad de jugar el torneo internacional como titular, algo que parece tener garantizado siempre que llegue en condiciones, obliga al portero a contemplar también una salida, aunque esta pudiera ser incluso temporal, es decir en forma de cesión. Necesita jugar y en el Barça nadie puede garantizarle nada.

Tiene mucho mercado

En cuanto a posibles destinos, existe interesés de clubs de la Premier League como el Manchester United o el Tottenham, aunque hasta ahora no hay nada cerrado y todo está a expensas de que el portero dé un paso al frente. También en Alemania hay equipos dispuestos a ofrecerle la titularidad para que pueda foguearse antes del Mundial, asegurando que llegue a la cita con ritmo y confianza competitiva. Esta presión de la selección y la necesidad de minutos de juego suponen un dilema para Ter Stegen, que deberá tomar una decisión en las próximas semanas.

En lo que respecta al Barça, el club ha comunicado al portero alemán que Joan García será el titular tanto en LaLiga como en la Champions League. La Copa del Rey podría ofrecerle alguna oportunidad, pero se trata de un número muy limitado de partidos y siempre condicionados a que el primer equipo siga adelante en la competición. Este escenario reforzaría la importancia de considerar una salida temporal si desea asegurar la continuidad como portero titular con la ‘Mannschaft’.

Ter Stegen, en su parlamento previo al Gamper / DANI BARBEITO

La idea es que la decisión final se tome durante el mes de diciembre y ya se están produciendo movimientos y contactos en diversas direcciones. La combinación entre la voluntad del jugador de disputar el Mundial, la presión de su selección y la planificación interna del Barça marcará la ruta que finalmente se adopte, con repercusiones tanto para el jugador como para la estructura deportiva del club.

En definitiva, las próximas semanas serán decisivas para determinar si Ter Stegen permanece en el Barça, se marcha temporalmente o encuentra un equilibrio que le permita cumplir sus objetivos deportivos y personales, incluyendo su participación como titular en la selección alemana en el Mundial de Estados Unidos. Tanto el jugador como el club tendrán que evaluar cuidadosamente cada paso, equilibrando sus intereses y necesidades, en un momento que afectará al desarrollo del equipo ya que, la inscripción de Joan Garcia, no quedará condicionada al estar garantizada hasta final de temporada.