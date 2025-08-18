Operación Szczesny en el Barça

El Barça sigue en su cruzada para intentar inscribir a todos los futbolistas que aún quedan para tener dorsal. El club ya consiguió la inscripción de Joan Garcia y Rashford para el primer partido de Liga y ahora el objetivo prioritario es el portero Szczesny, que se quedó sin ir convocado ante el Mallorca. El Barça debería pactar la salida de Oriol Romeu y la de Iñaki Peña en los próximos días para tener suficiente espacio para el polaco y la dirección deportiva está trabajando en ello a contrareloj porque Hansi Flick desea volver a la normalidad cuanto antes.

En el club blaugrana respiraron tranquilos con las inscripciones de los dos grandes fichajes del curso, pero queda mucho por hacer. En el Barça creen que acabarán el mercado con la regla 1:1, pero están haciendo números para que Szczesny pueda ser inscrito de forma inmediata. La prioridad es llegar a un acuerdo de rescisión de contrato con Oriol Romeu en el que las dos partes deberán ceder. El Barça quiere ahorrarse la mayor parte de su último año de salario para dejar libre al centrocampista y Oriol desea percibir parte del sueldo que le corresponde para irse a otro equipo y que le compensen la cantidad que le falta. Están en ello y el acuerdo debería sellarse pronto.

El Barça, en el caso de Oriol, prefería darle la carta de libertad ahorrándose toda la ficha, pero eso ya será imposible a estas alturas del verano. En su caso, el club ha iniciado los contactos demasiado tarde y deberá pagar peaje por ello, ya que las opciones de equipos para el futbolista se han ido reduciendo a medida que pasan los días. Por ahora, Oriol está entrenándose como un profesional más.

El caso de Iñaki Peña sí que podría acelerarse de forma definitiva en las próximas horas. El club le renovaría un año repartiendo parte de las cantidades que debería percibir este año y se le abriría la salida en forma de cesión con un salario ya más asumible para los equipos que han estado interesados en él.

Desde Italia se asegura que el Como, con esta rebaja de salario, sí estaría en disposición de cerrar la operación antes del miércoles, mientras que el Celta se lo está pensando. Iñaki Peña quería priorizar un proyecto en el que le garantizaran los minutos que aquí no va a tener.

Si se dan estas dos operaciones, el Barça cree que tendría suficiente margen para inscribir a Szczesny con el dorsal '25' y podría ir convocado ya para el partido ante el Levante. Quedarían por inscribir Gerard Martín, quien debe tener obligatoriamente dorsal con el primer equipo al tener ya más de 23 años, y Marc Bernal y Bardghji. El primero tiene la promesa de dorsal, aunque habrá que ver si el Barça genera suficiente espacio. Quedaría la salida de Héctor Fort a expensas de alguna sorpresa de última hora.