La operación Julián Álvarez entra en terreno desconocido: la oferta del Barça en el aire

Llegados al 1 de agosto, la operación Julián Álvarez entra en terreno desconocido. El Barça nunca llegó a confirmar una fecha límite concreta para su oferta, pero en el club siempre se trabajó con la idea de resolver la operación antes de que arrancara el mes de agosto. Cumplido ya ese plazo no oficial sin acuerdo, la gran duda es si la propuesta azulgrana ha quedado retirada o sigue viva, con lo que parecía la gran apuesta ofensiva del verano en el aire.

Sin fecha límite confirmada

El Barça nunca puso por escrito ni comunicó públicamente un ultimátum con fecha exacta. Lo que sí existía era una hoja de ruta interna: la dirección deportiva quería atar la operación antes de agosto para no arrastrar el culebrón durante toda la pretemporada y poder reorientar el presupuesto si la vía se cerraba. Con el mes ya empezado y sin la respuesta esperada, la incógnita es si esa oferta se mantiene sobre la mesa o si el club la da por decaída. Todo apunta a que el margen de maniobra se ha estrechado, aunque desde la entidad no se ha certificado ningún portazo.

El gesto del jugador

En el tramo decisivo de la negociación, el delantero movió ficha. El futbolista dio el gesto que en Barcelona se interpretó como una señal de que la operación era viable y de que existía voluntad de escuchar el proyecto azulgrana. Esa predisposición mantuvo viva la ilusión en las oficinas del club durante semanas y llegó a alimentar la idea de que el acuerdo estaba más cerca de lo que reflejaban los números. Pero un gesto del jugador no basta cuando las dos entidades siguen tan lejos en lo económico y en los tiempos, y cuando la parte vendedora no acompaña el movimiento.

El enroque del Atlético

Al plazo autoimpuesto por el Barça se le suma el enroque del Atlético. El club colchonero no ha dado facilidades en ningún momento: ni ha rebajado sus pretensiones ni ha mostrado disposición a acelerar una salida que considera perjudicial a estas alturas de mercado. La postura rojiblanca ha sido firme, consciente de que se trata de una de sus piezas más determinantes y de que dejarla marchar tan avanzado el verano obligaría a buscar un recambio de garantías con el calendario en contra. Ese pulso, sostenido durante semanas, ha marcado el ritmo de toda la operación.

La denuncia que lo complica todo

A un cuadro ya de por sí enredado hay que sumarle la denuncia realizada, un elemento que introduce ruido adicional y aleja todavía más las posiciones. Cualquier frente abierto en el plano institucional o contractual tensiona una negociación que ya venía trabada, y transforma lo que iba a ser una operación de mercado en un asunto con varias capas por resolver antes de poder sentarse siquiera a hablar de cifras. Es, probablemente, el factor que menos control deja en manos de los clubes.

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¿Y ahora qué?

Si la oferta queda finalmente descartada, el Barça se verá obligado a mirar hacia otras alternativas para completar su ataque, sin cerrar del todo la puerta a una reactivación si el escenario cambia en las próximas semanas. La entidad no quiere quedarse atrapada en una única vía y trabaja con la premisa de que el mercado puede dar giros inesperados en agosto, cuando las urgencias aprietan y las posturas más rígidas tienden a flexibilizarse. Pero a día de hoy la fotografía deja más preguntas que certezas: sin confirmación de si la oferta sigue en pie, con el Atlético atrincherado y con una denuncia que enrarece aún más un ambiente ya de por sí cargado.