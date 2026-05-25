La operación Julián Álvarez se calienta: el delantero no renueva y podría salir del Atlético

Paso adelante en la operación Julián Álvarez. El delantero deseado por el Barça tiene cada vez más claro su deseo de salir del Atlético de Madrid y el club colchonero conocería ya su decisión a la espera de que se concrete alguna oferta oficial por él para iniciar negociaciones y valorar la viabilidad de una venta. El Atlético no quería vender a su jugador franquicia y más tras la salida de Griezmann, pero la voluntad de Julián deja un escenario complicado, ya que todo dependería de la tasación final del club rojiblanco sobre el futbolista. Por el momento, el club blaugrana aguarda acontecimientos pero todo se podría precipitar en los próximos días.

La información que maneja el Barça es que Julián ya habría dejado claras sus preferencias de forma interna al Atlético de Madrid y lo habría hecho antes de partir al Mundial para que hubiera tiempo suficiente para poder trabajar en su salida. A partir de ahí, el Atlético no impediría una salida este mismo verano pero quieren firmar la venta más alta del mercado de fichajes y solo estarían en disposición de comenzar a negociar a partir de 150 millones de euros, una cifra muy alejada de lo que desearía pagar el Barça y los otros pretendientes.

Los nervios sobre la situación de Julián saltaron a la palestra cuando Simeone habló tras el último partido de Liga ante el Villarreal y dejó una contestación que deja claro el distanciamiento que hay en estos momentos entre el futbolista y el propio Atlético: "No es una pregunta para mí, es una pregunta para Julián. Ya es bastante grande para saber que es lo que va a hacer, y seguramente que tendrá su decisión, me imagino, tomada", aseguró el técnico cuando se le cuestionó por el futuro del delantero.

La postura oficial del Atlético es la misma de siempre y pasa por negar la mayor asegurando que no han hablado con ningún club de un posible traspaso de Julián. Y dejan claro que el argentino tiene contrato hasta el 2031 y su cláusula de rescisión es de 500 millones de euros. La sartén por el mango la tiene el club colchonero, pero fuentes internas del Atético ya reconocen que "un jugador siempre acaba jugando donde quiere por muy complicadas que parezcan las cosas".

Y la realidad es que no será nada sencillo sacarlo, al menos, para el Barça. El club blaugrana quería plantear una operación pagando una cantidad fija e incluyendo un futbolista para abaratar la operación final. Una de las opciones era Ferran Torres, pero el delantero no quiere salir del Camp Nou, por lo que esta vía estaría descartada. El Atlético no quiere descartes del Barça y sí que hay dos jugadores que podrían encajar como Araujo o Fermín, pero aún no se ha llegado hasta ahí. De hecho, los dos futbolistas tampoco desean formar parte de este negocio por lo que el Barça debería afrontar el fichaje solo con dinero y eso complica mucho las cosas.

En el Barça se han tomado el tema con calma porque va evolucionando según lo previsto. Por el momento, Julián habría rechazado firmar una ampliación de contrato dejando claras sus preferencias de futuro y lo habría comunicado internamente. Ahora habrá que ver si realiza algún gesto público en forma de declaración para provocar que se abran negociaciones oficiales, aunque no queda nada claro si Julián querrá utilizar esta carta. El argentino también está muy agradecido al Atlético por la apuesta que hicieron con él y le gustaría salir por la puerta grande y con un traspaso acordado y beneficando a todas las partes.

En este complejo asunto también entrarían los dos clubs que se han interesado por él además del Barça. PSG y Arsenal han hablado con el entorno del futbolista y han dejado claro que tienen músculo financiero para afrontar el fichaje siempre que Julián diera el OK en las próximas semanas. Todos empiezan a tener claro que las preferencias del futbolista pasan por el Barça, pero que el Barça no estaría dispuesto a pagar una cifra superior a los 100 millones y esto, por ahora, lo bloquea todo.

El club blaugrana está buscando también agilizar el mercado de salidas para generar límite salarial y tomar una decisión final conjuntamente con el futbolista. No se descarta nada y por ello también mantienen abiertas otras vías para firmar al delantero deseado, con el brasileño Joao Pedro (Chelsea) esperando por si se diera la oportunidad. La vía Julián se ha calentado en cuestión de horas y el Barça espera aprovechar su oportunidad, aunque sigue sin ser fácil. Aquí no hay nada desacrtado.