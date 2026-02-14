Operación blindaje en el Barça tras el caso Dro

El trabajo que se hace en las entrañas de La Masia en todos sus estamentos, en la detección de talento, la formación, el moldeamiento, la evolución, el inculcar el genuino estilo Barça. Es impagable. No hay forma de monetizar la cantidad de recursos, esfuerzos y profesionales que se dedican a cultivar las perlas que van floreciendo en can Barça. La mayor 'compensación', por así decirlo, es verlos debutar con la primera plantilla. Y luego asentarse. Pero claro, pese a que no se puede establecer un valor real a nivel de dinero, sí que es prioritario blindar a las promesas que se foguean en casa de cara al mercado.

La reciente salida de Dro por algo más de su cláusula (era de seis millones y se pactaron 8,2 con el PSG) ha levantado ciertas ampollas. Como ya contamos en SPORT, el Barça renovó para la etapa juvenil al gallego con las cláusulas habituales. Seis millones de euros de salida. Es lo que se solía establecer en su momento con todos los jugadores que firmaban para los tres años de juvenil. Hasta que se produjo la salida de Marc Guiu el verano de 2024.

El 'clausulazo' por Guiu

Dro firmó esa prolongación antes de que se produjera el 'clausulazo' del Chelsea por Guiu. Fue a partir de que el club de Stamford Bridge pusiera los seis 'kilos' sobre la mesa cuando el Barça empezó a implantar nuevas políticas en las renovaciones de los jugadores para la etapa juvenil. Como informa 'RAC1', estas van incrementando a medida que se van cumpliendo objetivos como debutar con Barça Atlètic, primer equipo, etcétera.

Los primeros minutos de Dro con el PSG / @PSG_inside

La salida de Dro fue un mazazo importante para Flick, que lo había ‘apadrinado’ de alguna forma este curso y le había hecho debutar con la primera plantilla (incluso un par de partidos como titular) sin apenas un paso previo por el filial.

Sin citarlo explícitamente, en la rueda de prensa posterior a ese anuncio Hansi Flick dejó varias frases lapidarias: "Somos el Barça y somos uno de los mejores equipos del mundo actualmente. A los canteranos de la Masia les damos la oportunidad de entrenar, crecer y jugar con los mejores jugadores del mundo. Creemos en ellos y les apoyamos. Si alguien quiere jugar en el Barça, tiene que poner el 100% de su corazón. Tiene que vivir por estos colores. Esto es lo que quiero ver de mis jugadores", opinó.

Más valor para las perlas de La Masia

Marc Guiu, jugador del Chelsea / Instagram: @marcguiu9

Con este nuevo asterisco en los contratos la cláusula de Dro hubiera sido de más de 20-25 millones. Pero al ser el chico de enero y no haber sucedido todavía la ‘espantá’ de Marc Guiu, no se aplicó. Algo que sí se ha ido aplicando en las posteriores firmas de renovaciones para cubrirse las espaldas y blindar a las jóvenes promesas. Que salgan por un precio justo teniendo en cuenta que el mercado está completamente desbocado y no es fácil encontrar perfiles del talento de Dro. O con la proyección de Guiu en su momento.