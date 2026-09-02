La 'Operación Balde' se activó tarde en el Barça y sin el paso clave

El mercado de fichajes encaraba sus últimas horas con la situación de Alejandro Balde encallada dentro del FC Barcelona. Tras una temporada con un descenso importante en su rendimiento respecto a lo que ofreció en el primer año de Flick, la entidad azulgrana transmitió a su agente desde principios de verano la disposición a escuchar ofertas por su traspaso.

Alejandro Balde y Marc Casadó, en un entrenamiento en Saint George’s Park, Birmingham. / SPORT

El futbolista, con contrato en vigor hasta 2028 y el deseo de continuar en la disciplina barcelonista, ha mantenido la postura de no facilitar una salida, convencido de sus posibilidades de recuperar la confianza del cuerpo técnico de Hansi Flick. Sin embargo, los criterios de evaluación del técnico alemán no han variado a lo largo del periodo estival. Flick considera que el canterano tiene un potencial enorme, pero que está lejos de alcanzarlo.

Flick ha sido claro interna y públicamente

Durante las semanas de preparación previa al inicio de La Liga, Balde contó con minutos de juego, pero la hoja de ruta del cuerpo técnico ha priorizado otras alternativas para la posición de lateral. Flick valora perfiles de polivalencia táctica como el de Xavi Espart, además de haber solicitado la continuidad de João Cancelo para ocupar dicha demarcación. Ya en el mes de agosto, en un encuentro entre técnico y jugador, Flick trasladó a Balde la recomendación de buscar minutos fuera del club ante las perspectivas de tener poco protagonismo.

Mensaje de Balde a horas del cierre de mercado / Instagram

El técnico alemán no ha escondido en varias ruedas de prensa su pesar con la situación del barcelonés. Ha lanzado varios mensajes que también le había trasladado a nivel interno. Para tener protagonismo debe estar convencido de luchar por el puesto.

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A lo largo de los últimos diez días de la ventana de transferencias, la dirección deportiva planteó distintas opciones para encontrar un destino de su agrado. Entre los movimientos explorados destacó una propuesta de intercambio, que desvelamos en SPORT, enviada al Inter de Milán por Federico Dimarco, desestimada por el conjunto italiano, así como conversaciones con el Manchester United que no progresaron.

Lo del Elche, punto de inflexión

La ausencia de Balde en la convocatoria para el encuentro frente al Elche confirmó la posición del cuerpo técnico. El jugador conoció su exclusión al incorporarse a la Ciudad Deportiva el mismo día del partido. Tanto él como la plantilla se quedaron bastante en 'shock' porque no era algo esperado. Pese a que Flick ha reconocido públicamente el potencial físico y técnico del canterano, mantiene unas pautas metodológicas estrictas basadas en la intensidad y el compromiso. Y en esos aspectos considera que Balde no ha cumplido al 100% de lo que demanda.

Balde, antes del partido frente al Athletic, en el Spotify Camp Nou / Valentí Enrich / SPO

A falta de margen de maniobra para acometer operaciones de entrada o salida, Alejandro Balde permanecerá en la plantilla blaugrana. El lateral afronta el inicio del curso desde una posición de suplente dentro de la rotación del equipo, condicionado a la evolución de las competiciones y a las exigencias del cuerpo técnico para optar a minutos. Lógicamente, la temporada es larguísima y densa y puede haber muchos contratiempos. Y tendrá oportunidades Balde.