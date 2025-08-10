Operación 1:1: el Barça activará los asientos VIP en el Gamper

En la noche del domingo en el Johan Cruyff, el Trofeo Joan Gamper no solo servirá como carta de presentación de la plantilla de Hansi Flick ante la afición del Barça. También será el escenario elegido por el club, aunque de modo improvisado, para dar un paso clave en su estrategia económica: la activación de los 475 asientos VIP cuya explotación forma parte de la gran operación que el club necesita validar para regresar a la regla 1:1 en LaLiga.

La intención de la directiva de Joan Laporta es que, aunque el Camp Nou esté en obras y todavía falte aproximadamente un mes para que llegue la fecha (contra el Valencia, en Liga) del posible regreso definitivo con 27.000 espectadores, esos asientos estén operativos y funcionando durante el partido de hoy para que tanto la auditora Crowe Spain como LaLiga puedan certificar la existencia y uso real del activo vendido.

El acuerdo con Fortia Advisor Limited (30 millones) y New Era Visionary Group (70 millones) quedó pendiente de validación por parte de la nueva auditora, que en marzo echó atrás lo aprobado en enero e hizo que el Barça volviera a operar como un club excedido en el límite salarial. Entre las exigencias para que el ingreso se reconozca en la contabilidad de la temporada figura que los asientos estén físicamente construidos y operativos. Y eso es precisamente lo que el club quiere demostrar hoy en el Johan, aunque su ubicación original pertenezca al nuevo Spotify Camp Nou.

En el césped, la plantilla buscará dejar buenas sensaciones antes del debut liguero ante el Como de Cesc Fàbregas. En la grada, el Barça quiere demostrar que la infraestructura comprometida está operativa.

Solo así, y con la validación de Crowe y de LaLiga, la entidad culé podrá regresar a la ansiada regla 1:1, lo que le permitiría utilizar el 100% de sus ingresos (en ventras y operaciones comerciales como el acuerdo con la RD del Congo) y ahorros de fichas en fichajes e inscripciones y dar a Flick antes de que empiece la competición oficial la plantilla completa sin asteriscos.