Las opciones de Xavi para suplir a Lewandowski durante su sanción

El entrenador del Barça no podrá contar con el delantero polaco en los encuentros de Liga contra el Espanyol, el Atlético de Madrid y el Getafe Ferran Torres, Memphis Depay y Ansu Fati son las tres alternativas para ocupar la demarcación de '9' en un momento crucial de la temporada

Malas noticias para Xavi Hernández. El Tribunal Administrativo del Deporte desestimó el recurso del club azulgrana para solicitar medidas cautelares a la sanción de tres partidos impuesta a Robert Lewandowski tras su expulsión en la última jornada antes del parón por el Mundial de Qatar. El técnico azulgrana no podrá contar el delantero polaco, vital en su esquema y uno de los máximos goleadores de Europa con 18 tantos en 19 apariciones, en los encuentros de Liga contra el Espanyol, el Atlético de Madrid y el Getafe.

En el regreso de la competición de clubes, ‘Lewy’ se perderá el triple de duelos que en los primeros tres meses de temporada. Y es que, antes de la Copa del Mundo, el ariete disputó todos los compromisos del Barça menos la intrascendente visita continental al Viktoria Plzen. Fue titular en el resto de enfrentamientos menos uno –tuvo que salir en la segunda mitad del envite ante el Cádiz para resolverlo con un gol y dos asistencias determinantes– y solo fue sustituido en cinco ocasiones. A sus 34 años, como reza el tópico, Robert está demostrando que la edad es solo un número.

El barcelonismo afronta la semana previa al derbi frente al Espanyol en el Camp Nou con cierta preocupación. ¿Quién jugará de ‘9’ durante la sanción a Lewandowski? La lista de candidatos es extensa y tranquilizadora si se acepta que a los mejores jugadores del mundo es imposible no echarles de menos en su ausencia. Ferran Torres, Memphis Depay y Ansu Fati son, en caso de que no haya cambio de sistema, los tres futbolistas con más opciones de ocupar la vacante dejada por el polaco en un momento crucial de la temporada.

Ferran Torres: una candidatura reforzada

Fue el ‘escogido’ en Pilsen, de momento el único partido culé sin Lewandowski, y respondió con dos goles. Un año después de su aterrizaje en el Barça, el atacante valenciano quiere dar un paso adelante en el segundo tramo del curso y tiene una oportunidad extraordinaria para recuperar el protagonismo que tuvo en sus meses iniciales en el Camp Nou. Es el segundo máximo realizado del equipo empatado con Ousmane Dembélé –ambos con cinco dianas–. Xavi ya ha apostado por él en la demarcación de delantero centro de forma puntual.

Memphis Depay: más dudas que certezas

El neerlandés fue titular en Cádiz, el otro encuentro del Barça sin ‘Lewy’ en el once inicial, y no estuvo fino. Destacó en alguna acción individual, pero ofreció una versión lejana a la de su primera temporada con la elástica azulgrana. La principal duda con Memphis tiene que ver con su futuro. Varios clubes andan tras sus pasos, el club catalán estaría dispuesto a traspasarlo –acaba contrato el próximo 30 de junio– y el jugador tampoco vería nada mal cambiar de aires durante el mes de enero. Estará a disposición de Xavi para el derbi salvo sorpresa, pero no defiende la camiseta azulgrana desde el 17 de septiembre.

El momento de Ansu Fati

El canterano parte con cierta ventaja en la carrera por la titularidad en el ‘9’. En los últimos días, en sus entrevistas a ‘Barça TV’, tanto Xavi como Joan Laporta han manifestado que Ansu Fati debe ser muy importante en el momento decisivo de la temporada. Tras recibir un gran impulso anímico con la convocatoria y la participación en el Mundial de Qatar, la joya de la Masia quiere ser el gran ‘fichaje’ del mercado de invierno. La sanción a Lewandowski es un problema para el equipo, pero una oportunidad para futbolistas que pueden marcar diferencias e impulsar el proyecto del técnico egarense hacia su primer título.