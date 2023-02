Las opciones de Xavi para suplir la baja de Busquets

Puede mantener los cuatro centrocampistas porque tiene muchas alternativas con este dibujo La otra posibilidad sería volver a jugar con tres delanteros puros

Aunque el FC Barcelona no ha especificado el tiempo de baja exacto, lo más probable es que Sergio Busquets está dos semanas alejado de los terrenos de juego. Se perderá con toda seguridad el partido de Liga en el campo del Villarreal y, salvo milagro, la idea de la eliminatoria de la Europa League contra el Manchester United, que ha de jugarse el día 16 en el Spotify Camp Nou. En función de como evolucione, lo más probable es que reaparezca en el duelo ante el Cádiz el domingo 19.

El capitán azulgrana es un futbolista referencial para Xavi. Lo considera el termómetro de su equipo y un jugador clave para que el juego colectivo tenga fluidez y ritmo. Pero el técnico azulgrana deberá buscar alternativas y tiene en la plantilla suficientes recursos para intentar que su ausencia se note lo menos posible. Por muy difícil que parezca.

Mantener el dibujo con cuatro centrocampistas

Ayer contra el Sevilla suplió la baja de Busquets dando entrada a Kessie. El marfileño se situó de interior por la derecha y desplazó a Frenkie de Jong como pivote. Fue un movimiento natural y la verdad es que la apuesta salió bien. El neerlandés tuvo que hacer un juego más posicional que de costumbre pero cuajó un partido solvente, jugado con mucha inteligencia. Kessie también superó con nota el duelo ante el Sevilla. Como suele hacer, se incrustó entre los centrocampistas y los defensas del Sevilla para generar espacios y buscar sorprender. Suya fue la magnífica asistencia a Jordi Alba en el gol que desatascó el partido.

La opción de mantener los cuatro centrocampistas con De Jong de mediocentro y el marfileño de interior, pero, no es la única. Xavi también puede mantener los cuatro en el medio pero que la posición de interior por la derecha pase a ocuparla Sergi Roberto. De hecho, es la posición preferida del jugador de Reus porque toda la vida había sido centrocampista hasta que la dificultad del club azulgrana para encontrar un lateral derecho de garantías después del adiós de Alves lo recicló como defensa.

Y habría un par de opciones más pero que ya serían más arriesgadas y con muchas menos posibilidades. Una seria jugar con doble lateral por la izquierda, con Alba en defensa y Balde ejerciendo de centrocampista y eso obligaría a desplazar a Pedri a la derecha. La otra opción sería confiar en Pablo Torre para jugar de interior pero parece improbable teniendo en cuenta los pocos minutos que ha tenido con el primer equipo.

Volver a jugar con tres delanteros puros

Xavi también podría volver al dibujo con tres delanteros puros aunque viendo los buenos resultados y como el equipo se está consolidando jugando con los cuatro en el medio quizá prefiera no tocar demasiado el sistema. Mientras no vuelva Dembélé, Raphinha tiene la banda derecha asegurada y Lewandowski es intocable en el centro. Así que jugando con tres arriba habría dos jugadores que tendrían opciones de entrar en el once: Ansu Fati y Ferran Torres.

Contra el Manchester United parece difícil que el técnico decida jugar así porque los ingleses están en un gran momento de forma y son un equipo muy peligroso. Pese a que el primer partido es en el Spotify Camp Nou, Xavi seguro que querrá tener el partido controlado en todo momento y evitar que su equipo se pueda partir porque los de Ten Hag son letales, con jugadores talentosos en el centro del campo y rápidos arriba. Otra cosa es lo que pueda hacer contra el Villarreal, que no ha empezado el 2023 demasiado bien.