Las opciones que maneja Flick para sustituir a Pedri

Era la baja que nadie deseaba. El timón del equipo que lo jugaba todo y marcaba la pauta en el centro del campo. Flick pierde para los próximos compromisos a un Pedri que ha sufrido una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda.

Un agujero muy difícil de rellenar

Sean dos, tres o más semanas sin Pedri Hansi y su cuerpo técnico ya tienen en la cabeza como tiene que funcionar el Barça sin el crack de Tegueste. En la era Flick Pedri ha dejado de jugar tan pocos partidos que habrá que esperar al partido contra el elche para encontrar la solución a esta ausencia sensible.

Casadó, Dro, De Jong y otros jugadores blaugranas celebran un gol / Dani Barbeito

En la pretemporada mucho se habló del 'overbooking' de centrocampistas pero las lesiones han dejado la zona medular mucho más disminuida de lo que parecía entonces.

De los siete centrocampistas del primer equipo Gavi se está recuperando de una lesión de larga duración, Marc Bernal está todavía en un proceso lento de readaptación al ritmo competitivo y todavía no es una opción para ser titular y Olmo está en la recta final para volver a jugar.

De Jong es un hombre clave para Flick. dro es una apuesta de futuro / Dani Barbeito

El trío que viene

Con la baja de Pedri y el estado especial de Bernal solo quedan tres centrocampistas del primer equipo sanos. Marc Casadó, Frankie de Jong y Fermín López son estos tres centrocampistas que ahora mismo no sufren ningún problema físico y que apuntan a ser la apuesta de Flick para los próximos partidos. Cuando vuelva Olmo la competencia en la mediapunta será mayor pero los dos mediocentros serán si no hay una gran sorpresa Casadó y De Jong.

Casadó se ha ganado la confianza de Flick / Valentí Enrich

Este centro del campo Casadó-De Jong-Fermín implicaría que Frenkie de Jong pasara de ejercer de '6' a jugar de '8'. en el esquema de Flick, el '6' es el mediocentro posicional y el '8' es un híbrido entre el interior clásico del Barça y un doble pivote.

El candidato gallego

De los jugadores del filial que están en dinámica de primer equipo Dro es el perfil más parecido a Pedri. el gallego ha jugado hasta ahora de mediapunta o de falso extremo pero en el Juvenil B del pasado curso jugó regularmente de interior izquierdo, una demarcación parecida al rol del '8' que hasta ahora ejecutaba Pedri. Pedro Fernández 'Dro' es un futbolista muy técnico y dotado de una visión de juego excepcional que podría ganar peso en los esquemas de flick ante la ausencia de Pedri.

Flick apuesta por Dro / Dani Barbeito

Toni Fernández es un futbolista que con Flick ha jugado de delantero pero también podría ejercer de mediapunta o de interior muy ofensivo. Hay que tener en cuenta que Eric García ya ha demostrado que es una opción válida para jugar de '6'.

En este aspecto hay que recordar que hasta la lesión de Bernal en Vallecas, Casadó era el que interpretaba el papel de interior mientras que el de Berga ejercía de mediocentro más posicional. Si Bernal evoluciona positivamente en lo físico también puede ser un jugador que gane importancia en la zona ancha blaugrana.