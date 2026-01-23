Las opciones de Flick para el centro del campo del Barça tras la baja de Pedri

Pese a la victoria por 2-4 ante el Slavia de Praga en la séptima jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, los tropiezos de Atalanta, PSG, City, Atlético de Madrid y Borussia, y el cambio en la tabla de clasificados que ahora otorga al Barça muchísimas posibilidades de entrar en el top-8, no todo fueron buenas noticias, ya que Hansi Flick vio como uno de sus futbolistas más importantes, sino el que más, caía lesionado y deberá estar unas semanas sin jugar.

Pedri González se retiró del terreno de juego en el minuto 61, tras sentir un pinchazo en el isquiotibial derecho. Hoy, tras pasar las pruebas médicas en la Ciutat Esportiva, el club ha confirmado que "sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, que se hizo en el partido contra el Slavia de Praga", así como que "el tiempo de recuperación será de un mes". De esta manera, el tinerfeño se perderá un mínimo de seis partidos, que pueden convertirse en ocho dependiendo de si el Barça no logra evitar la ronda de play-offs en Europa y de si se logra la clasificación a semifinales de Copa del Rey.

Las alternativas de Hansi Flick

Teniendo en cuenta que la actualidad no frena y que el equipo se jugará en la actualidad más inmediata gran parte de sus opciones en los tres títulos que quedan en juego esta temporada, el técnico deberá dar con la tecla para sustituir a Pedri. En el esquema de Hansi Flick, hay un medio por detrás del '9' y dos futbolistas más atrasados, que acostumbran a ser Frenkie y el propio Pedri. La mediapunta puede ser ocupada por Fermín López o Dani Olmo, pese a que otros jugadores como Raphinha o Lamine pueden ocupar la posición. La alternativa que utilizó en Praga el teutón para sustituir al internacional con España pasaba por juntar a Fermín con Olmo, retrasando la posición del ex del Leipzig hasta la base. Esta será probablemente la alternativa que veamos ante el Copenhague en la última jornada europea, pues tampoco estará Frenkie.

Más allá de la opción de que Olmo ocupe el puesto del '8' azulgrana, existen otras alternativas que ya se han utilizado en esta temporada. En caso de que Flick optara por dar descanso a Olmo, ya fuera por obligación o de manera voluntaria, sería Frenkie quien ocupara el 'rol de Pedri', mientras que Eric Garcia regresaría al medio campo, donde ya ha jugado este curso. Si Eric adelanta su puesto, la pareja de centrales también se vería alterada, con una más que probable inclusión de Gerard Martín en el once natural junto a Pau Cubarsí.

El momento de Marc Bernal y Marc Casadó

No solo hay que enumerar las alternativas para suplir al que para muchos es el mejor centrocampista del mundo en el once inicial, ya que otros futbolistas podrían ver próximamente como su situación da un vuelco. Este es el caso de Marc Casadó y Marc Bernal, que contarían con más tiempo de juego para dar rotación a sus compañeros, lo que podría suponer un impacto directo en su futuro más inmediato, al quedar totalmente cerradas las puertas a una posible salida en enero.

Por último, otros canteranos podrían llegar a sumar minutos, sobre todo teniendo en cuenta la inminente salida de Dro. Los medios formados en la Masia que contarían con más opción de jugar con el primer equipo serían Tommy Marqués, que acumula un importante número de convocatorias; Juan Hernández, interior de un perfil más parecido al de Pedri, y Toni Fernández, el cual ya debutó la pasada temporada bajo las órdenes de Hansi Flick.