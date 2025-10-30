Las opciones del Barça para recortar puntos en noviembre

El Barça ya está con la mirada puesta en el mes de noviembre, tras un octubre negro en el que cayeron derrotados en tres de los cinco partidos que disputaron. El último traspié en el clásico ha alejado al Real Madrid a cinco puntos, una distancia poco significativa a estas alturas de la competición, pero que los azulgranas pretenden recortar estas próximas cuatro semanas.

Los pupilos de Hansi Flick afrontan en noviembre cuatro encuentros de LaLiga y dos de Champions. En el torneo doméstico, el Barça disputa tres choques como local. El primero de ellos, este domingo a las 18:30 horas ante el Elche de Eder Sarabia. Tras el parón internacional, el último de 2025, los catalanes recibirán en casa el 22 de noviembre al Athletic Club, en un encuentro que podría suponer el regreso al Spotify Camp Nou. Por último, los catalanes jugarán el 29 de noviembre contra el Deportivo Alavés, actualmente el equipo menos goleado de LaLiga.

El único enfrentamiento liguero que tiene el Barça este mes a domicilio es contra el Celta el 9 de noviembre, en el partido más exigente sobre el papel, ya que los azulgranas solo han ganado uno de los últimos cuatro encuentros en Balaídos. Por otro lado, en Champions, los catalanes viajarán primero a Bélgica para medirse al Brujas el próximo 5 de noviembre, mientras que el día 25 visitarán Stamford Bridge para enfrentarse al Chelsea.

El Real Madrid, con tres partidos ligueros a domicilio

El Real Madrid también tiene alguna piedra en el camino en noviembre. Este sábado juegan en el Bernabéu contra el Valencia, en el único encuentro de los blancos como local este mes. Los líderes de LaLiga disputan tres duelos consecutivos a domicilio, el primero de ellos en Vallecas ante el Rayo, donde no consiguen los tres puntos desde 2022. Tras el parón, los de Xabi Alonso viajan hasta Elche para medirse a uno de los equipos revelación de la competición, mientras que el 30 de noviembre se trasladan a Montilivi para jugar contra el Girona.

En la Champions, al igual que el Barça, el Real Madrid tiene dos partidos a domicilio. El próximo martes, los blancos se miden en Anfield al Liverpool, que suma cuatro derrotas consecutivas en la Premier. Por otro lado, el día 26, los chicos de Xabi Alonso se trasladan a El Pireo para enfrentarse a Olympiacos, víctima de los azulgranas en la anterior jornada europea.

El FC Barcelona encara un mes que el año pasado se le hizo cuesta arriba, ya que los azulgranas vivieron la peor racha de toda la temporada en LaLiga. Los catalanes solo ganaron el derbi contra el Espanyol del día 3. A partir de ahí, cayeron 1-0 contra la Real Sociedad en Anoeta, empataron 2-2 ante el Celta en Balaídos tras el parón internacional y perdieron por 1-2 frente a Las Palmas en Montjuïc. Esta temporada, el Barça no puede permitirse ceder tantos puntos en noviembre, pues el "shit october" ha condicionado las aspiraciones ligueras de los azulgranas.