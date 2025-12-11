Las opciones de Barça y Madrid de entrar en el top-8 de la Champions, según el superordenador de Opta

La Champions League se toma un respiro de más de un mes y el balón de la competición de las estrellas no volverá a rodar hasta finales de enero. Este miércoles dio por finalizada la 6ª jornada de la Fase liga y, a falta de que los 32 equipos disputen sus últimos dos encuentros, muchos de ellos ya sacan la calculadora para vislumbrar sus opciones de acceder a la siguiente eliminatoria de la máxima competición europea de clubes.

Recordemos que los ocho primeros clasificados tienen un billete directo hacia los octavos de final, mientras que del 9º al 24º deberán disputar un 'play off' a ida y vuelta, cuyos vencedores se seguirán avanzando en el torneo. Del 9º al 16º actuarán como cabezas de serie, enfrentándose del 17º al 24º. A través de un pequeño sorteo, el 9º y el 10º conocerán su rival, que será el 23º o el 24º; el 11º y el 12º, con el 21º o 22º; y así, sucesivamente.

En estos momentos, el FC Barcelona, después de su remontada al Eintracht de Frankfurt por 2-1 con doblete de Jules Koundé, ocupa la 15ª posición con 10 puntos; mientras que el Real Madrid, tras caer en el Santiago Bernabéu ante el Manchester City de Pep Guardiola desciende hasta la séptima plaza, con 12 unidades en su casillero. El Arsenal continúa intratable como líder en solitario con un pleno al seis de victorias, seguido de Bayern de Múnich y Paris Saint-Germain.

¿Quién lo tiene más fácil?

En las siguientes líneas, nos centraremos en las posibilidades que culers y madridistas tienen de acceder de forma directa a los octavos de final de la Champions League sin necesidad de disputar un 'play off' de acceso, es decir, de quedar entre los ocho primeros clasificados. Los dos partidos que le restan al Barça son contra el Slavia de Praga a domicilio (21 de enero) y ante el Copenhague en la capital catalana (28 de enero en jornada unificada); mientras que el Madrid recibirá al Mónaco (20 de enero) y viajará a Lisboa para enfrentarse al Benfica. El calendario de los blancos es más exigente que el de los blaugranas, pero cuentan con una mayor renta favorable por los resultados cosechados.

En el caso que los de Hansi Flick sumen dos triunfos más, cerrarían su etapa en esta ronda con 16 puntos, la misma cifra que obtuvieron Bayer Leverkusen, Lille y Aston Villa el curso pasado, obteniendo las últimas plazas directas hacia los octavos de final con la sexta, séptima y octava posición, respectivamente. Siguiendo esta regla de tres, a los de Xabi Alonso les podría bastar con una victoria y un empate.

Ahora bien, el superordenador de Opta ha realizado una predicción de cuál será la clasificación final de la Fase liga de la Champions League después de las dos jornadas que faltan por disputarse. En estos cálculos, los blaugranas obtendrían 14,53 puntos en la novena posición, mientras que los blancos cerrarían el top-8 con 15,66 unidades en su casillero. De hecho, este mismo ránking otorga al Barça un 42,08% de posibilidades de estar clasificado para los octavos de final; mientras que el Real Madrid cuenta con un 62,88% de opciones.

Ahora bien, los catalanes tiene un 13,66% de posibilidades de llegar a la final y un 6,66% de ganarla; mientras que los blancos parten con desventaja: 9,87% de jugar la final de Budapest del 30 de mayo y un 4,20% de alzar la 'orejona'. En este apartado, el líder intratable es el Arsenal, con un 22,5% de opciones de proclamarse campeón de Europa, seguido del Bayern de Múnich (18,59%), el Paris Saint-Germain (13,56%) y el Manchester City (10,53%); a continuación ya encontraríamos al FC Barcelona.