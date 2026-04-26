Una opción menos para Lewandowski

Robert Lewandowski recuperó el sábado la titularidad en Getafe tras haber sido suplente en los tres anteriores encuentros de Liga. El polaco no marcó, pero realizó un buen encuentro, librando una dura pelea con los centrales del equipo local, de los más duros del campeonato. Suma 17 goles en los 41 partidos que ha disputado esta temporada a las órdenes de Hansi Flick.

El atacante, de 37 años, decidirá en los próximos días su futuro. Así lo ha manifestado él mismo. Acaba contrato con el Barça el 30 de junio y sabe que el presidente, Joan Laporta, quiere que siga un año más. Eso sí, con una ficha muy inferior a la que tiene en la actualidad, mientras Flick ya le ha ido mostrando a lo largo de esta temporada que debería aceptar un rol secundario. Entre otras cosas, porque el club azulgrana pretende realizar una gran inversión este verano en un delantero centro.

Lewandowski debe decidir entre aceptar la propuesta del Barça o aceptar una de las ofertas que han ido llegando hasta su representante, Pini Zahavi. Clubs italianos como el Milan y la Juventus se han interesado por los servicios del polaco y también habían preguntado por él equipos tanto de Arabia Saudí como de Estados Unidos.

La opción de jugar en la MLS, sin embargo, parece que se cae. Era el Chicago Fire el equipo que pretendía hacerse con sus servicios, pero, según apunta 'The Athletic', el interés ha desaparecido debido a la indefinición del polaco y a su tardanza en tomar una decisión. A ello, se ha sumado que el delantero centro del equipo está realizando un gran inicio de temporada. El belga Hugo Cuypers, de 29 años, lleva seis goles en cinco partidos jugados en el campeonato estadounidense y el Chicago Fire está ahora por renovar su contrato, que acaba en diciembre de 2026.

Así pues, Lewandowski parece tener un destino menos para elegir y, si decide no aceptar la oferta de renovación a la baja del Barça, podría decantarse por una de las propuestas que tiene de Italia, pues se ve todavía en condiciones de jugar en un campeonato competitivo. La Juventus es el club que más interés ha mostrado en el polaco, pues en el Milan hay cierta división entre los técnicos y la dirección general por lo que se refiere al fichaje.