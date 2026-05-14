La opción Gordon se aleja del Barça: acuerdo total entre el Bayern y el jugador

El mercado de fichajes de los extremos sigue en pleno auge. El FC Barcelona, por su parte, mantiene la necesidad de incorporar a un jugador que pueda sustituir la muy probable salida de Marcus Rashford al final de la temporada, sobre cuya cláusula de rescisión de 30 millones cada vez existen más dudas de que se ejecute.

Como ya informó SPORT, el club azulgrana llegó a sondear el fichaje de Anthony Gordon, estrella del Newcastle United, un futbolista versátil capaz de actuar como extremo izquierdo o como delantero centro. Los agentes del jugador se reunieron incluso con Deco a principios de mayo para explorar la viabilidad de la operación, aunque el elevado coste del traspaso acabó descartando cualquier posibilidad en ese momento.

Los agentes de Anthony Gordon se reunen con Deco / SPORT

El Bayern entra en escena

En las últimas semanas ha cobrado fuerza el interés del Bayern de Múnich por el internacional inglés. Los bávaros continúan planificando su plantilla de cara a la próxima temporada tras quedarse a las puertas de la final de la Champions League.

La incorporación de Gordon permitiría ampliar el fondo de armario, repartir minutos en la Bundesliga y aumentar la competencia interna, una fórmula que ha dado excelentes resultados al PSG de Luis Enrique en las dos últimas campañas.

Según adelanta el periodista inglés Ben Jacobs, el Bayern habría alcanzado ya un preacuerdo contractual con el jugador en cuanto a salario y duración del contrato. El principal obstáculo sigue siendo el acuerdo con el Newcastle. El club inglés no quiere desprenderse de su pieza más determinante por un precio que consideren bajo.

Gordon encima a Branthwaite, autor del 0-1 del Everton en Newcastle / EUROPA PRESS

Las informaciones de medios alemanes afirman que el Bayern no estaría dispuesto a superar los 70 millones de euros, mientras que las 'Urracas' exigirían una cantidad cercana a los 90 millones, una cifra que los germanos estiman excesiva.

A pesar de la diferencia económica, desde Alemania existe optimismo sobre el desenlace final de la operación. Las conversaciones entre ambos clubes ya están en marcha y el fuerte deseo de Gordon de vestir la camiseta del Bayern podría ser clave para cerrar el traspaso. Mientras tanto, varios clubes de la Premier League, como Chelsea, Liverpool y Manchester City, siguen atentos a la evolución de la situación.