Onstein: Flick llama a un fichaje de invierno para la pretemporada del Barça

El próximo 13 de julio arrancará la pretemporada del primer equipo del Barça y una de las novedades en el inicio de las sesiones será la presencia de Juwensley Onstein.

El futbolista ha sido citado por Hansi Flick para sumarse a la dinámica de la primera plantilla desde el primer día, una decisión que confirma las esperanzas que la entidad tiene depositadas en su proyección y en su potencial de cara al futuro.

Central corpulento

Onstein, central, destaca por sus condiciones físicas. Con una estatura de alrededor de 1,90 metros, es un perfil de zaguero potente que llegó al club catalán en el pasado mercado de invierno procedente del Genk.

Onstein sueña con triunfar en el Barça / Gorka Urresola

Tras su incorporación, la dirección técnica planificó un trabajo específico de puesta a punto, dado que el jugador acumulaba varios meses de inactividad antes de su fichaje.

Aunque llegó a debutar en la temporada pasada con el Juvenil A bajo las órdenes de Pol Planas, diversas molestias físicas y pequeñas lesiones no le permitieron disfrutar de toda la continuidad que hubiera deseado sobre el terreno de juego.

Confianza en el club

A pesar de estos inconvenientes durante sus primeros meses en Barcelona, el club mantiene una gran confianza en sus capacidades y considera que tiene proyección de primer equipo. Por ello, con el objetivo de llegar en un estado óptimo a la cita del 13 de julio, Onstein ha venido trabajando por su cuenta durante las últimas semanas para ponerse a tono físicamente.

Onstein es un central zurdo muy prometedor / Gorka Urresola

La planificación para la próxima temporada sitúa a Onstein como uno de los llamados a liderar la línea defensiva del Barça Atlètic. No obstante, este inicio de pretemporada le servirá para mostrar sus cualidades ante el nuevo cuerpo técnico.

Alud de jóvenes

En estas sesiones programadas por Flick, el central se unirá a un grupo de jóvenes de las categorías inferiores que también iniciarán la preparación con el primer equipo, entre los que se encuentran Álex González, Orian Goren, Òscar Gistau, Guille Fernández, Toni Fernández, Álvaro Cortés, Shane Kluivert, Ebrima Tunkara o Tommy Marqués.