Onstein puede debutar este domingo con el Barça

De entre todos los futbolistas que han aterrizado en el Barça Atlètic este mercado invernal, el único que ha llegado traspasado y por el que el club azulgrana ha realizado una inversión ha sido Jewensley Onstein. El neerlandés ha sido una apuesta importante de la entidad azulgrana y de la dirección deportiva que comanda Deco. Tiene apenas 18 años y es un central con unas hechuras que encajan con lo que se quiere en can Barça.

El asunto es que el zaguero llega tras una importante inactividad. No juega un encuentro desde octubre (oficial desde la temporada pasada), por lo que se le ha tenido que adaptar un plan para ir cogiendo ritmo dentro de un proceso lógico para recuperar la tensión competitiva.

Una hoja de ruta

Y dentro de esta hoja de ruta (y tras unos cuantos días ejercitándose con el filial, primero por su cuenta y luego ya entrando a las órdenes de Belletti), el siguiente paso se ha decidido que sea jugar unos minutos con el Juvenil A este fin de semana.

Onstein es un central prometedor / FCB

El jugador estará en la relación de convocados por Pol Planas para el encuentro ante el Sant Cugat de este domingo en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. La idea es que debute ya con la camiseta azulgrana, si bien, lógicamente, la última decisión la tendrá el staff técnico según vaya el encuentro.

Rápido pese a su altura

Onstein es un central con envergadura (casi 1,90 metros), con raíces de Surinam y que hasta hace unas semanas era propiedad del Genk belga, donde llegó procedente del Ajax. Precisamente, el haber salido de una cantera como la del club holandés, con una filosofía parecida a la del Barça, ayuda a su adaptación.

Se trata de un futbolista muy rápido y potente pese a su altura, bueno en los duelos y con buen pie (es zurdo) en salida de balón. La idea, dentro de ese plan, es que en un par de semanas pueda estar ya jugando con el Barça Atlètic. Hay muchas esperanzas depositadas en él.