Onésimo revela el roce que tuvo con Johan Cruyff: "Es lo que tienen los genios"

Una temporada fue lo que duró Onésimo Sánchez vistiendo la camiseta del FC Barcelona. El habilidoso extremo estuvo a las órdenes de Johan Cruyff, quien no le dio demasiadas oportunidades de triunfar en el primer equipo, ya que únicamente disputó cinco partidos oficiales. Al año siguiente, Onésimo regresó al Real Valladolid para recuperar la regularidad.

Hace unos días, el exjugador vallisoletano acudió al pódcast 'El Cafelito de Josep Pedrerol', donde habló sobre toda su trayectoria como futbolista, pero también como entrenador. También, confesó una anécdota que vivió con Cruyff, que está dando mucho de qué hablar.

El exjugador del Barça empezó advirtiendo a Josep Pedrerol que "Johan Cruyff era un adelantado... era un genio y los genios tienen sus cosas: las buenas y las malas". En ese instante de la entrevista, Onésimo recordó un partido que disputó contra el Anderlecht.

"Recuerdo un partido contra el Anderlecht que Johan me hizo una de las suyas... es que era muy bueno", comenzó explicando. Todo estalló en el descanso: "Íbamos 0-0, me hace calentar y me dice: 'Mira tienes 30 minutos o lo solventas o te quito y saco a Alexanco'".

La reacción de él fue inmediata: "Muy bien con confianza míster". El desenlace fue positivo para el exjugador vallisoletano, pues "empatamos la eliminatoria 2-0 e hice un partidazo".

El presentador de 'El Cafelito de Josep Pedrerol' cuestionó: "¿No salió Alexanco?". Onésimo contestó: "No, porque yo jugué muy bien". Sin embargo, el Barça cayó eliminado: "Nos echaron en la prórroga".

Después de que el ex del Barça explicase la anécdota que vivió con Cruyff, Pedrerol preguntó: "¿Tras el partido te ganaste la continuidad?". Con cara de asombro, Onésimo se sinceró: "No de ahí me fui a jugar al Barça B".

Una situación que aún sigue sin entender y que no encajo nada bien en su día. No obstante, el vallisoletano reconoció a Pedrerol que así son los "genios".