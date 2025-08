Dos onces de lujo para Hansi Flick

Hansi Flick ha insistido desde el arranque de la pretemporada en la necesidad de tener las posiciones dobladas. Se trata de que todos los teóricos titulares cuenten con un recambio de garantías y lo cierto es que la actual plantilla del FC Barcelona garantiza un fondo de armario increíble. El técnico alemán tendría bastante definido el que sería su once titular de la temporada, el de los partidos importantes, que no difiere del de la pasada campaña excepto en la portería. Lo más destacable es que, con el resto de la plantilla, Flick puede elaborar otro once que, pese a ser teóricamente el suplente, es también de auténtico lujo.

El Barça ha ganado en amplitud de plantilla y recurso, han llegado futbolistas contrastados como Marcus Rashford y realidades ya firmes como la de Roony Bardghji, pero el once de gala de la pasada campaña, en la que se ganaron tres títulos, se antoja inamovible con la única variación de Joan Garcia, que ha llegado del RCD Espanyol para ser el portero titular del Barça.

Joan Garcia atajó mucho en su debut con el FC Barcelona / X

El once de gala

Así, con Joan bajo palos, la línea defensiva apunta a volver a ser la formada por Koundé y Balde en los laterales, y por Cubarsí e Iñigo Martínez en el eje de la defensa. Pese a su peso específico en el equipo y su renovación hasta 2031, no apunta a que Ronald Araujo puede arrebatarle el sitio a los centrales titulares.

Frenkie de Jong en el pivote y Pedri en la sala de máquinas se antojan insustituibles pese a que Gavi puja muy fuerte, como ha dejado patente el sevillano en la gira asiática. Las únicas opciones para los que luchan por más minutos estarían en la mediapunta. Teóricamente, y si le respetan las lesiones y logra tener continuidad, el sitio es para Dani Olmo.

IVAN SAN ANTONIO

Y arriba, y aunque han llegado refuerzos potentes, poca variación puede haber sobre el papel cuando se cuenta con un tridente, el formado por Lamine Yamal y Raphinha en los extremos, y el 'killer' Robert Lewandowski en punta, que la pasada campaña firmó, entre los tres, la friolera de 94 goles.

Una variación podría ser la de central la posición de Raphinha para acercar todavía más al brasileño al gol y pasar Rashford a banda izquierda, algo que hubiera sucedido seguramente con la llegada de Nico Williams o Luis Díaz, pero que no está tan claro con el inglés.

Así, el teórico once titular sería el formado por Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde; De Jong, Pedri, Dani Olmo; Lamine, Lewandowski y Raphinha.

Hansi Flick cuenta con una plantilla de total garantía / Infografía: MARC CREUS

El once reivindicativo

El once que podría calificarse de suplente sería titularísimo en cualquier otro equipo, con futbolistas que ya han evidenciado en la gira asiática que tienen mucha hambre y calidad para dar el 'sorpasso'.

Wojciech Szczesny es el recambio de Joan Garcia bajo palos. El experimentado meta polaco asume su rol y será muy útil para que el de Sallent no se despiste ni un solo momento. Si se queda, Iñaki Peña tendrá pocas opciones.

Iñaki Peña (centro) junto a Joan Garcia y Wojciech Szczesny en el primer entrenamiento del Barça en Japón / VALENTÍ ENRICH

La del lateral derecho es una de esas posiciones que no solo están dobladas, sino también triplicadas. Eric Garcia apunta a tener minutos en el carril cuando no esté disponible o descanse Koundé, por delante de un Héctor Fort por quien se debate su futuro. Y al de Martorell también hay que tenerle en cuenta de central, donde pujan por hacerse un sitio Ronald Araujo y Andreas Christensen. El danés ha mostrado su voluntad de no moverse, pero el mercado es largo. Por la izquierda, Gerard Martín se mantiene como alternativa a Balde... con el permiso de un Jofre Torrents que está dando pasos de gigante. En la gira, Flick ha testado con buen resultado a Gerard como central zurdo.

Marc Casadó ya estuvo a la sombra de Frenkie de Jong la pasada campaña cuando el neerlandés se recuperó del tobillo y habrá que ver cómo regresa Marc Bernal tras su larga lesión, necesitará adquirir protagonism de forma gradual. A Gavi le penaliza tener por delante a compañeros del nivel del propio Frenkie y de un indiscutible Pedri, pero está siempre dispuesto a derribar la puerta. El relevo más natural en la mediapunta sería el de Fermín, de aquellos futbolistas que, aunque no suelan partir como titulares, acaban sumando muchos minutos.

El tridente B tiene mucha pólvora y clase. Ferran Torres ya es un delantero centro para Flick y sabe que con los 36 años de Lewy, las oportunidades no le faltarán. Y en bandas, Bardghji se está ganando ser el recambio puntual de Lamine por la derecha y Rashford tratará de arrebatarle el sitio en la izquierda a Raphinha. Lo tiene difícil, pero Marcus es también muy bueno. Sin olvidar, claro está, a los canteranos Dro, Toni y Guille Fernández, que en principio estarán a caballo entre el primer equipo y el filial.

Así, un teórico once suplente sería el formado por Szczesny (Iñaki Peña/Kochen); Eric Garcia (Héctor Fort), Araujo, Christensen, Gerard Martín (Jofre Torrents); Marc Casadó (Marc Bernal), Gavi (Dro), Fermín (Guille); Bardghji (Toni Fernández), Ferran Torres y Rashford.