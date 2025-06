En el once titular del Barça deben caber veintidós jugadores

Los jugadores del Barcelona celebran el gol que les encumbra como campeones de LaLiga 2024-25 / EFE

La modernidad nos presenta un verano en el que con la primera incorporación y unos cuantos rumores ya estamos pensando cuál va a ser la alineación de Hansi Flick en una hipotética final de la próxima Liga de Campeones. Siendo consciente de que estamos paseándonos en chancletas y que Deco todavía tiene mucho trabajo por hacer, ¿le apetece jugar? Aquí va mi once: Joan Garcia, en la portería; Koundé, Cubarsí, Iñigo y Balde en defensa; Bernal, Pedri y Olmo en el centro del campo; Raphinha, Lamine Yamal y Nico Williams, en la delantera.

Hagan su equipo. Tengan en cuenta que Ansu, Christensen, Peña, Torre y Víctor huelen a salidas y que, en este sentido, alguna sorpresa más de mercado va a haber, quizás, alrededor de Ter Stegen. Piensen por tanto, respecto a mi once, que por ahí estarían en el banquillo futbolistas de tanto nivel como Araujo, Casadó, De Jong, Eric, Fermín, Ferran, Fort, Gavi, Gerard o Lewandowski, más un tercer portero -quizás Szczesny, quizás uno del filial-.

Dicho lo dicho, dejemos los jueguecitos al margen y hablemos de realidades. La primera es que un club como el Barcelona, que aspira a competir por todos los títulos, necesita una gran profundidad de banquillo. El equipo disputó la pasada temporada 60 partidos (más los de las selecciones), así que es imposible que un futbolista lo pueda jugar todo y, sobre todo, que lo pueda hacer a un alto nivel durante todo el ejercicio.

Además, que una plantilla sea amplia y llena de buenos jugadores genera una competitividad diaria que eleva el nivel de juego. Es aquello de “dime como entrenas y te diré como juegas”. Como los futbolistas del Barça son tan buenos el nivel que cada uno de ellos debe mostrar en cada sesión de entrenamiento suele ser más alto del que le exige la mayoría de los partidos de la temporada.

Hay quien prevé problemas en una plantilla como la que está haciendo el Barcelona. ¿Qué pasará si Lewandowski no es titular? ¿Y si Araujo, De Jong, Gavi o Fermín no juegan? ¿Y si Ter Stegen, finalmente no se va y es suplente? Seguramente todos hablarán con el entrenador y, a continuación, sus representantes lo harán con Deco, y quizás muchos de ellos empezarán a recibir ofertas de media Europa. Normal. Todos son muy buenos. ¿Y? Pues que antes, durante y después del ruido cada futbolista se va a dejar la vida en cada entreno y en cada partido porque sus genes ganadores no les permiten conformarse con jugar poco y perderse los grandes partidos del año.

No hay que olvidar que en el despegue de la temporada pasada tuvo que echar mano de Ander Astrálaga, Andrés Cuenca, Sergi Domínguez, Guille Fernández, Toni Fernández o Álex Valle para completar las convocatorias del primer equipo así que, bienvenidos al Barça, maravilloso problema para Hansi Flick. En sus manos queda la gestión...