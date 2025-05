El once de La Masia que podría alinear Hansi Flick ante el Villarreal

Hansi Flick ha sorprendido en la rueda de prensa previa al partido ante el Villarreal de este domingo cuando ha admitido que a nivel interno han debatido la opción alinear un once con solo jugadores formados en La Masia.

Flick cuenta con suficientes futbolistas para poder cumplir con este objetivo sin tener que hacer encaje de bolillos o cambiar a jugadores de su posición natural. Flick podría formar un once plenamente competitivo mañana domingo ante el Villarreal o en la última jornada de Liga frente al Athletic Club.

En la portería estaría Iñaki Peña; en la zaga Héctor Fort, Cubarsí, Eric García (Araujo) y Balde (Gerard Martín); en el centro del campo entrarían Casadó, Gavi y Fermín, mientras que el ataque sería compuesto por Lamine Yamal, Dani Olmo (Pau Víctor) y Ansu Fati.

Dani Olmo jugó hasta la categoría cadete en el FC Barcelona / JAVI FERRANDIZ

Todos ellos han pasado como mínimo por algún equipo de las categorías inferiores. Araujo, Gerard Martín o Pau Víctor fueron fichados para el Barça Atlètic, mientras que Olmo jugó hasta los cadetes en la disciplina barcelonista antes de marcharse al Dinamo de Zagreb como juvenil.

El mérito de Tito Vilanova

La presencia de estos jugadores de inicio sería algo histórico. Tito Vilanova, el 25 de noviembre del 2022, reunió a once canteranos en el campo, pero no fue de inicio ya que se coló Dani Alves. Sin embargo, el brasileño se lesionó en el minuto 15 y entró Montoya. Fue entonces cuando jugaron once canteranos hasta que en el minuto 74 fue Adriano quien sustituyó a Jordi Alba. Por tanto, se vieron 59 minutos con pleno de La Masia.

El Barça ganó al Levante en el Ciutat de València (0-4) con goles de Iniesta, Cesc y un doblete de Leo Messi. También se llevaría la Liga con el récord de los 100 puntos.

El Barça celebra uno de sus goles en el Ciutat de València en 2012 / JOSEP MARIA AROLAS / Enviados

La alineación con once canteranos en 2012 fue compuesta por Víctor Valdés; Montoya, Puyol, Pique, Jordi Alba; Busquets, Xavi, Cesc, Iniesta; Pedro y Messi.

Hansi Flick podría hacer historia si saca a once jugadores de la casa desde el primer minuto y le quedaría un equipo de alto nivel.

Todos ellos han sido internacionales ya sea en categorías inferiores, como Héctor Fort o Gerard Martín, o en la absoluta. El único que no ha vestido la Roja ha sido Pau Víctor.

Esta apuesta agrandaría aún más el orgullo de los culés después de una temporada excepcional y premiaría el trabajo que se está efectuando en La Masia para sacar a nuevos jugadores destinados al primer equipo.