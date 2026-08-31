Once sin estridencias del Barça ante el Rayo Vallecano

El inicio de curso oficial del Barça ha sido inmculado. Cero goles encajados, seis puntos de seis posibles, siete tantos anotador (3,5 por partido) y unas sensaciones inmejorables las que ha dejado el equipo dirigido por Hansi Flick.

Hansi Flick, entrenador del Barça / Gorka Urresola

Tras derrotar a Elche fuera y ganar al Athletic Club en casa, el cuadro azulgrana disputa su segundo encuentro consecutivo en el Spotify Camp Nou. Ante un coliseo barcelonista que ya vibró y llevó en volandas a los suyos el pasado jueves y que este lunes (21:30) volverá a llenar las gradas para el duelo ante el Rayo Vallecano.

Sin grandes retoques

De cara a ese encuentro ante los de Beñat San José, que llegan tras haber sumado 1/6 en este comienzo, no se esperan grandes revoluciones del técnico alemán. El once que dispuso ante los leones el otro día podría ser perfectamente la alineación tipo que tiene ahora mismo el entrenador alemán. Con esa pareja Cubarsí-Gerard Martín titularísima en el eje de la zaga, manteniendo esa sorpresa de Xavi Espart en el lateral zurdo, con Eric Garcia asentado en esa demarcación de lateral ya de forma ‘oficial’ (Kounde relegado al central y, por ahora, con muy poca incidencia).

Podría jugar de inicio por primera vez Joao Cancelo, aunque al nivel que está el de Vilassar hay muchas dudas.

Espart brilló ante el Elche / FCB

Veremos, por ejemplo, si el de Heidelberg rota en la mediapunta y sienta a Fermín (en un momento excelso de forma) para dar entrada a un Dani Olmo que ha sido suplente en estos dos primeros duelos ligueros. Adeyemi, que fue titular en el estreno en el Martínez Valero, salió de suplente el pasado jueves y parece difícil que siente a Lamine.

Rodri, aún no

Complicado también lo tiene Rodri Hernández para debutar como titular. Flick comentó en rueda de prensa que ha tenido algunas problemas estos últimos días. De hecho, el sábado no entrenó con el grupo. Sigue un plan específico y, seguramente, se irá más despacio con él. Eso llevaría a que Bernal se mantuviera como amo y señor de ese rol más posicional en la sala de máquinas. Pedri repetiría titularidad (Gavi sigue de baja).

Rodri, en un entrenamiento / Gorka Urresola

Veremos, eso sí, si Hansi no apuesta por rotar tras la carga acumulada del jueves, aunque el Barça ahora tendrá descanso hasta el próximo domingo (en Mestalla a las 16:15), por lo que hay margen para recuperar bien. Pensando también en ese estreno de Champions el 9 de septiembre ante el Feyenoord.