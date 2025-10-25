CONFIDENCIAL SPORT
FC BARCELONA
El once que ha ensayado Flick para el Clásico del Bernabéu
Flick tiene su alineación más o menos definida y en la sesión previa probó el que puede ser el once para el duelo de este domingo; solo bailarían un par de piezas
Tras perderse dos entrenamientos y hacer saltar las alarmas, Jules Koundé se ejercitó en la previa del Clásico y viajó a la capital con el equipo. A priori, según comentó Marcus Sorg en rueda de prensa, el francés estará OK para ser titular en Chamartín tras estar entre algodones por un golpe fuerte en la pierna.
Pese a que el francés apunta al once titular, Flick quiso curarse en salud e incluyó en la lista de convocados para el Clásico a un total de ocho defensas. El hecho de que Christensen haya pasado por un proceso vírico y no llegue al 100% ‘empujó’ al técnico alemán a dejarlo fuera de la convocatoria y a citar, además de a Xavi Espart (suplente natural de Jules), a Jofre Torrents. Pese a estar sanos Gerard Martín y Balde, Hansi considera que debe formar parte del grupo.
No te pierdas el Clásico en DAZN
Overbooking de defensas y plaga de bajas en la parcela ofensiva. Ni Lewandowski, ni Dani Olmo ni Raphinha. Tres ausencias muy muy sensibles que hacen que Hansi deba replantear su once para seguir con su pleno en los Clásicos. De hecho, según pudo saber SPORT, el entrenador teutón ensayó en la sesión previa al encuentro en Chamartín el que puede ser el equipo que salga de inicio ante el eterno rival este domingo a las 16:15. Teniendo en cuenta que siempre puede haber variaciones, claro.
PENDIENTES DE FERRAN
En esa relación de nombres apareció un Ferran Torres que regresa de lesión (ya entró en la lista para Olympiacos, pero no jugó ni un minuto) y que está listo para El Clásico. El de Foios no ha participado en los dos últimos compromisos oficiales del Barça tras lesionarse con España. Sorg comentó en rueda de prensa que decidirían las horas previas al encuentro si salía o no de inicio, pero todo indica que, ante las bajas de Lewy y Raphinha, estará en la punta de lanza. Acompañado por Lamine Yamal y Marcus Rashford.
Ese sería el tridente para intentar seguir con la gran dinámica de los últimos tiempos ante el eterno rival. El hecho de que entre Ferran provocaría que Fermín actúe en la mediapunta, Pedri en el interior y Frenkie de Jong en el pivote. Ahí sí podrá contar Hansi con su tridente de gala. Pero no, como comentábamos, con un Olmo que no estará listo hasta después del parón.
ERIC O RONALD
Atrás sigue habiendo alguna duda. En el eje de la zaga sobre todo. Cubarsí parece fijo y está por ver si acompañado por Eric Garcia (como en los últimos dos partidos) o por Ronald Araujo. El charrúa, héroe ante el Girona con su gol sobre la bocina, acumula dos suplencias consecutivas.
De cualquier forma, el XI que ensayó Flick en la última sesión de entrenamiento fue: Szczesny, Koundé, Cubarsí, Eric, Balde, Frenkie, Pedri, Fermín, Lamine, Rashford y Ferran Torres.
- ¡Raphinha no entrena a dos días del clásico!
- Ansu Fati: puerta cerrada en el Barça
- El plan del Barça con Xavi Espart
- En el Getafe no se creen lo de Uche
- Lamine, sobre el Madrid y el Porcinos de Ibai: 'Roban, se quejan...
- Las cartas de Flick para el clásico
- El sueño interrumpido de Nico e Iñaki Williams: peligra el Barça
- Lamine explica su primer entreno con el Barça: 'La cogí y me las fumaba todas