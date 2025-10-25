El once que ha ensayado Flick para el Clásico del Bernabéu

Tras perderse dos entrenamientos y hacer saltar las alarmas, Jules Koundé se ejercitó en la previa del Clásico y viajó a la capital con el equipo. A priori, según comentó Marcus Sorg en rueda de prensa, el francés estará OK para ser titular en Chamartín tras estar entre algodones por un golpe fuerte en la pierna.

Pese a que el francés apunta al once titular, Flick quiso curarse en salud e incluyó en la lista de convocados para el Clásico a un total de ocho defensas. El hecho de que Christensen haya pasado por un proceso vírico y no llegue al 100% ‘empujó’ al técnico alemán a dejarlo fuera de la convocatoria y a citar, además de a Xavi Espart (suplente natural de Jules), a Jofre Torrents. Pese a estar sanos Gerard Martín y Balde, Hansi considera que debe formar parte del grupo.

Jofre, en un entrenamiento de esta temporada / FC BARCELONA / SPO

Overbooking de defensas y plaga de bajas en la parcela ofensiva. Ni Lewandowski, ni Dani Olmo ni Raphinha. Tres ausencias muy muy sensibles que hacen que Hansi deba replantear su once para seguir con su pleno en los Clásicos. De hecho, según pudo saber SPORT, el entrenador teutón ensayó en la sesión previa al encuentro en Chamartín el que puede ser el equipo que salga de inicio ante el eterno rival este domingo a las 16:15. Teniendo en cuenta que siempre puede haber variaciones, claro.

PENDIENTES DE FERRAN

En esa relación de nombres apareció un Ferran Torres que regresa de lesión (ya entró en la lista para Olympiacos, pero no jugó ni un minuto) y que está listo para El Clásico. El de Foios no ha participado en los dos últimos compromisos oficiales del Barça tras lesionarse con España. Sorg comentó en rueda de prensa que decidirían las horas previas al encuentro si salía o no de inicio, pero todo indica que, ante las bajas de Lewy y Raphinha, estará en la punta de lanza. Acompañado por Lamine Yamal y Marcus Rashford.

Ferran y Koundé apuntan al Bernabéu / Valentí Enrich

Ese sería el tridente para intentar seguir con la gran dinámica de los últimos tiempos ante el eterno rival. El hecho de que entre Ferran provocaría que Fermín actúe en la mediapunta, Pedri en el interior y Frenkie de Jong en el pivote. Ahí sí podrá contar Hansi con su tridente de gala. Pero no, como comentábamos, con un Olmo que no estará listo hasta después del parón.

ERIC O RONALD

Atrás sigue habiendo alguna duda. En el eje de la zaga sobre todo. Cubarsí parece fijo y está por ver si acompañado por Eric Garcia (como en los últimos dos partidos) o por Ronald Araujo. El charrúa, héroe ante el Girona con su gol sobre la bocina, acumula dos suplencias consecutivas.

De cualquier forma, el XI que ensayó Flick en la última sesión de entrenamiento fue: Szczesny, Koundé, Cubarsí, Eric, Balde, Frenkie, Pedri, Fermín, Lamine, Rashford y Ferran Torres.