Un once con dudas en el Barça

El Barça se enfrenta al Athletic de Ernesto Valverde esta noche en Jeddah en la primera de las dos semifinales de la Supercopa. Llega al partido tras ganar el derbi ante el Espanyol en el primer partido del año. No fue, sin embargo, un encuentro bien jugado por los de Hansi Flick, que podría introducir varios cambios en su once titular.

El técnico alemán tiene las bajas de Christensen, Gavi y Ronald Araujo, que ha viajado a Arabia Saudí pero todavía no está preparado para jugar, y ya dejó claro en la rueda de prensa previa al partido que Joan Garcia sería el portero titular. Nada de cambios como sí hizo hace un año, haciendo titular a Szczesny en detrimento de Iñaki Peña. Koundé, Cubarsí, Gerard Martín y Balde deben ser los cuatro defensas, aunque Eric Garcia podría retornar a la posición de central como hizo en los últimos minutos del partido en Cornellà.

Si eso pasa, descansaría Gerard Martín y Pedri y Frenkie de Jong se colocarían en el centro del campo en la base de la jugada. Si Flick sigue confiando en Eric como centrocampista, el neerlandés tiene todos los números para empezar en el banquillo, pues Pedri parece fijo una vez ya tuvo minutos en el derbi. Mucho donde elegir tiene el entrenador del Barça en la media punta. Raphinha empezó ante el Espanyol, después jugó ahí Fermín y acabó Dani Olmo. Lo normal es que sea el andaluz quien ocupe la posición tras la gran segunda parte del pasado sábado, dando las asistencias de los dos goles del Barça.

Arriba, Raphinha debe volver a la izquierda y Lamine Yamal salir por la derecha. El de Rocafonda no se entrenó ayer con el grupo. Hizo entrenamiento específico pero explicaron desde el club que no tendría problemas para ser titular ante el Athletic. Más dudas presenta la posición de delantero centro. Ferran Torres parece que le ha ganado la partida a Lewandowski en las últimas semanas, pero el polaco estuvo mejor que el valenciano en el derbi. Suyo fue el segundo gol del Barça que sentenció el derbi. Flick podría decantarse esta vez por él.