El once de las dudas

“Tenemos un equipo joven con tres bajas importantes, pero vamos a ver mañana. Tenemos un buen equipo y queremos hacer un gran partido”. Hansi Flick midió mucho las palabras durante la rueda de prensa previa al duelo ante el Newcastle sobre qué once tiene en la cabeza. No estarán Ter Stegen, Balde, Gavi ni Lamine, pero el técnico sigue teniendo dos opciones importantes para cada posición.

La actuación del equipo ante el Valencia (el único partido en el que Flick quedó satisfecho de lo que llevamos de temporada) invita a pensar en cambios mínimos, pero la dinámica del calendario recomienda rotaciones.

Además, el Barça juega en St. James’ Park, un estadio muy particular: se jugará a ritmo Premier y con uno de los públicos que aprieta más de Inglaterra. Futbolistas que conocen bien el escenario como Eric o Christensen ya avisaron estos días de lo que se encontrará el equipo. Muchos elementos que intervendrán en la alineación que presentará Flick. Una de las grandes dudas es ver cuál será la pareja de centrales.

La pareja de Cubarsí

Pau y Eric demostraron ante el Valencia que son una pareja que se adapta bien a lo que necesita Flick de sus centrales. Sin Iñigo en el equipo, el Barça necesita nuevos líderes en la defensa y Eric ha empezado la temporada presentando candidatura ya sea como lateral o central.

El ex del City es de los futbolistas que mejor marcan la línea del fuera de juego y, además, tiene una gran compenetración con Cubarsí. Flick quedó muy satisfecho con la actuación de los dos ante el Valencia, pero el Newcastle propondrá un partido muy distinto con delanteros de gran envergadura y muchos duelos individuales. Es por eso que tanto Araujo como Christensen tienen opciones de acompañar a Cubarsí.

También en el mediocampo Flick tendrá varios dilemas. Olmo partía la temporada como primera opción para la mediapunta pero Fermín estuvo sobresaliente ante el Valencia con dos goles.

Además, De Jong estará disponible y podría recuperar la titularidad en detrimento de Casadó. Otra de las grandes decisiones es quién será el ‘9’: Ferran ha empezado la temporada como titular pero Flick podría darle un premio a Lewy.

Laporta, Bojan y Deco arropan a la plantilla

La plantilla del Barça estuvo arropada en el último entrenamiento por el presidente, Joan Laporta; el director deportivo, Anderson Luis de Souza, Deco; el adjunto a la dirección deportiva, Bojan Krkic; el director responsable del fútbol formativo, Joan Soler; y el directivo responsable de la sección de baloncesto, Josep Cubells.

Cubells, Bojan y Laporta, en la sesión de ayer / Valentí Enrich / SPO

Bojan fue uno de los más activos y se le pudo ver charlando sobre todo con Raphinha minutos antes del comienzo de la sesión. El brasileño será una de las grandes armas de un Barça que seguirá sin poder contar con Lamine Yamal, la gran ausencia del encuentro.