El once del clásico que medita Flick

Nadie ha ganado en una misma temporada cuatro clásicos. Así de grande es el reto de Flick, que ya tiene bastante claro el once que presentará ante el Madrid este domingo.

Todo apunta a que repetirá el mismo equipo que cayó ante el Inter, a pesar de que Balde tendrá luz verde para poder jugar.

Ahora mismo Gerard Martín tiene todos los números para repetir como lateral izquierdo. El ex del Cornellà ya ha sido titular en tres de los partidos más trascendentes de la temporada (las semifinales ante el Inter y la final de Copa) y ahora apunta al clásico liguero. Balde llegará al encuentro sin competir en las últimas cuatro semanas y, si no hay un cambio de última hora, empezará en el banquillo.

Flick ha sido siempre partidario de no tomar riesgos con los jugadores que regresan de lesión, menos aún con casos como Balde, con antecedentes en el bíceps femoral, un músculo clave para jugadores explosivos como él. Es por eso que todos los caminos apuntan a que volverá a empezar con Gerard Martín y Eric Garcia en los laterales.

El primero ya se midió con Rodrygo en la final de Copa con buenos resultados (el brasileño fue sustituido al descanso). Un duelo que no está claro que se repita porque Arda Güler tiene muchas opciones de entrar en el once de Ancelotti. Eric, por su parte, tendrá una prueba de fuego, ya que deberá medirse a Vinicius, uno de los extremos más explosivos del mundo. El canterano se ha convertido en el gran comodín de Flick y ya ha jugado de central, mediocentro y lateral derecho. La temporada que apuntaba a una salida al Girona (él mismo llegó a pedirlo) puede acabar con su renovación en el Barça.

Otro jugador que estará de inicio es Iñigo Martínez, que fue sustituido ante el Inter por una sobrecarga en la recta final del partido. El ex del Athletic volverá a hacer pareja con Cubarsí en el centro de la defensa. Tras medirse a la pareja Thuram-Lautaro, que causó estragos en las semifinales, y sin apenas tiempos para procesar la eliminación, se encontrarán con Mbappé en el camino.

El francés ha metido ocho goles al Barça en siete enfrentamientos con PSG y Madrid. De su actuación dependen gran parte de las opciones del conjunto blanco de sacar un buen resultado en Montjuïc.

El mediocampo clásico

Flick también repetirá un mediocampo que se ha terminado imponiendo como el titular para el técnico. De Jong, Pedri y Olmo volverán a ser los tres futbolistas escogidos. El único asterisco es Fermín, que está en un gran momento y ya ante el Inter se especuló con la posibilidad de que estuviera por delante de Olmo en once.

No fue así y finalmente entró en la recta final del encuentro y disputó también la prórroga aunque no logró tener un impacto en el partido. El Inter se defendió acumulando muchos futbolistas en el mediocampo y Fermín no terminó de estar cómodo. Una de las incógnitas es ver si Casadó entrará finalmente en la convocatoria.

El mediocampista se ha entrenado con normalidad en los últimos días y él tiene entre ceja y ceja el clásico en Montjuïc. Después de más de mes y medio parado, el regreso será escalonado, pero Marc será uno más para la causa en la recta final de la temporada, con dos títulos en juego como la Liga y la Champions.

Durante todo este tiempo, ha admitido en una entrevista a AS, "pensaba única y exclusivamente en mi rodilla todo el rato. Me obsesioné". La lesión de Koundé además ha provocado un efecto dominó para el mediocentro: Eric está ocupando su posición y Flick ha perdido efectivos para tener una alternativa. El alemán ha recurrido a Gavi en alguna ocasión. El regreso de Casadó ha facilitado.

Lewandowski apunta al banquillo

En ataque la gran decisión que deberá tomar Flick es quién será el delantero centro ante el Madrid. Lewandowski ya jugó la recta final del encuentro en Milán y la prórroga, pero no dejó las mejores sensaciones.

El polaco logró acortar plazos para poder estar pero le penalizó la falta de ritmo. Es por eso que Ferran Torres es el favorito para acompañar a Lamine y Raphinha, que son fijos en el once.