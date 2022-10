Un once ante el Celta...con el Inter como prioridad absoluta

La final inesperada del próximo miércoles centra toda la atención (quizás demasiada) con un partido clave frente al cuadro vigués por mantener el liderato Piqué y Eric, únicos centrales sanos, a priori repetirán en ambas citas a no ser que Koundé obre el 'milagro' para el duelo de Champions

El Barça tiene en sus manos un liderato que le costó nada más y nada menos que 833 días conseguir. Desde hacía más de dos años y medio el cuadro azulgrana no ocupaba la plaza más noble de la Liga Santander. Una noticia, sin duda, para estar feliz. Lástima que la 'buena onda' tardó apenas unos días en disiparse con esa dolorosa derrota frente al Inter de Milán. El equipo no se encontró. Dominó, pero sin encontrar nunca la vía para hacer daño al cuadro de Simone Inzaghi. Eso provocaba que el próximo encuentro en el Camp Nou ante los interistas se haya convertido en una final.

Para la entidad catalana volver a no pasar de la fase de grupos sería un fracaso que ni siquiera está contemplado. Es por ello que todos los esfuerzos y atenciones están puestos en el próximo miércoles. Aunque tanto Xavi como el staff son conscientes de que no se puede descuidar una visita del Celta al coliseo azulgrana el domingo. El objetivo es mantener la primera plaza y el equipo entrenado por el 'Chacho' Coudet querrá pescar en río revuelto.

DEFENSA 100% LA MASIA

Se espera que Xavi retoque cosas respecto al duelo frente al Inter. Quizás en ataque, donde el tridente no estuvo fino. Raphinha anduvo perdido y es posible que el de Terrassa dé una nueva oportunidad a Ferran, que no jugó ni un minuto en el Meazza. En el lateral zurdo, Balde apunta a titular en una zaga que podría ser 100% La Masia. En la medular, De Jong podría volver, seguramente desde el banquillo de inicio. La baja de Kessie hace que Xavi no tenga demasiadas opciones. Podríamos ver minutos de Pablo Torre.

La alineación probable del Barça ante el Celta podría ser la siguiente: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Eric Garcia y Balde; Busquets, Gavi y Pedri; Ferran, Ansu y Lewandowski.