FC BARCELONA
Este es el once del Barcelona ante el Oviedo
Flick presenta varios cambios respecto al equipo que se midió al Getafe
Hansi Flick apuesta de nuevo por seguir rotando al equipo ante el Oviedo. El calendario aprieta y el técnico alemán vuelve a introducir algunas novedades en el once inicial. El domingo el Barça recibe a la Real Sociedad en Montjuïc y el miércoles al PSG en la Champions, pero antes deberá saldar hoy el duelo en el Carlos Tartiere.
Un encuentro para el que Flick volverá a confiar en Dani Olmo para la mediapunta. La lesión de Fermín obliga al alemán a buscar soluciones para la tercera altura del mediocampo.
Los precedentes en forma de lesiones de Olmo invitan a gestionar sus minutos, sobre todo pensando en el PSG, así que será interesante ver qué jugadores escoge Flick para que Dani tenga descansos. Dos de las opciones serán Raphnha y Dro.
En defensa, el conjunto azulgrana saldrá hoy con la pareja Araujo-Cubarsí para el centro de la defensa, un dueto distinto al del partido ante el Getafe (Christensen-Eric) El danés esperará hoy su oportunidad en el banquillo Christensen, mientras que Eric ocupará el lateral derecho.
En el mediocampo hay un solo cambio respecto al duelo ante el Getafe: Casadó entre por De Jong como mediocentro, mientras que Pedri seguirá de de interior y Dani Olmo de mediapunta. Marc Bernal, Dro y Toni Fernández son suplentes.
En la delantera, sin novedades: Raphinha repite como extremo derecho y Ferran Torres será el ariete. Rashford regresa a la titularidad tras ser suplente ante el Getafe y Lewandowski se queda en el banquillo. Lo avanzó el propio futbolista durante el parón: esta temporada priorizarán la calidad de los minutos por encima de la cantidad.
Este es el once del Barça para medirse al Oviedo en el Carlos Tartiere: Joan Garcia, Eric, Cubarsí, Araujo, Gerard Martín; Casadó, Pedri, Olmo; Raphinha, Rashford y Ferran.
