Este es el once del Barcelona ante el Oviedo

Hansi Flick apuesta de nuevo por seguir rotando al equipo ante el Oviedo. El calendario aprieta y el técnico alemán vuelve a introducir algunas novedades en el once inicial. El domingo el Barça recibe a la Real Sociedad en Montjuïc y el miércoles al PSG en la Champions, pero antes deberá saldar hoy el duelo en el Carlos Tartiere.

Un encuentro para el que Flick volverá a confiar en Dani Olmo para la mediapunta. La lesión de Fermín obliga al alemán a buscar soluciones para la tercera altura del mediocampo.

Los precedentes en forma de lesiones de Olmo invitan a gestionar sus minutos, sobre todo pensando en el PSG, así que será interesante ver qué jugadores escoge Flick para que Dani tenga descansos. Dos de las opciones serán Raphnha y Dro.

En defensa, el conjunto azulgrana saldrá hoy con la pareja Araujo-Cubarsí para el centro de la defensa, un dueto distinto al del partido ante el Getafe (Christensen-Eric) El danés esperará hoy su oportunidad en el banquillo Christensen, mientras que Eric ocupará el lateral derecho.

En el mediocampo hay un solo cambio respecto al duelo ante el Getafe: Casadó entre por De Jong como mediocentro, mientras que Pedri seguirá de de interior y Dani Olmo de mediapunta. Marc Bernal, Dro y Toni Fernández son suplentes.

En la delantera, sin novedades: Raphinha repite como extremo derecho y Ferran Torres será el ariete. Rashford regresa a la titularidad tras ser suplente ante el Getafe y Lewandowski se queda en el banquillo. Lo avanzó el propio futbolista durante el parón: esta temporada priorizarán la calidad de los minutos por encima de la cantidad.

Este es el once del Barça para medirse al Oviedo en el Carlos Tartiere: Joan Garcia, Eric, Cubarsí, Araujo, Gerard Martín; Casadó, Pedri, Olmo; Raphinha, Rashford y Ferran.