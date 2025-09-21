Once del Barça con rotaciones

El Barça cierra, si la lluvia lo permite, la quinta jornada de Liga en el Johan Cruyff ante el Getafe de Pepe Bordalás. Lo hace con la obligación de sumar los tres puntos para no perder comba con un Real Madrid que suma quince puntos de quince posibles en este arranque de campeonato.

Para buscar la segunda victoria consecutiva en el Johan Cruyff tras la goleada del pasado fin de semana ante el Valencia (6-0), Hansi Flick busca tener piernas frescas tras el desgaste de sus hombres en Newcastle del pasado jueves. Cuenta el alemán con las bajas por lesión de Gavi, Lamine Yamal, Balde y Ter Stegen. Entró en la convocatoria Pau Cubarsí a pesar del golpe que recibió en Saint James' Park, pero no estará en el once inicial, entrando por él Eric en el equipo. Al lado del catalán estará Christensen, que da descanso a Araujo

Además, Dani Olmo entra por Fermín. En el ataque, Ferran recupera la titularidad por un Rashford que hizo sus dos primeros goles en Newcastle.

Este es el once del Barça: Joan Garcia; Koundé, Eric, Christensen, Gerard Martín; De Jong, Pedri, Olmo; Ferran Torres, Lewandowski y Raphinha.