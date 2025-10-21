¡Once del Barça con varias novedades para enfrentarse al Olympiacos!

El FC Barcelona ha dado a conocer la alineación para medirse al Olympiacos esta tarde (18:45 horas). No se esperaban tantos cambios en el once respecto al anterior partidos pero el equipo azulgrana llegam muy mermado por culpa de las lesiones y así ha tenido que ser. Flick no lo tenía fácil para hacer el equipo, con las bajas de Ter Stegen, Joan Garcia, Gavi, Olmo, Raphinha y Lewandowski.

El técnico alemán ha decidido dar descanso a Frenkie de Jong, que encadena varios partidos con el Barça y con Países Bajos, y apuesta por Dro, que hoy debutará como titular en la Champions. La otra sorpresa es Ronald Araújo, autor del gol decisivo en el último partido, empezará en el banquillo. Flick arma una defensa de cuatro con Koundé, Eric García, Cubarsí y Balde.

En la medular, Casadó repetirá y Dro le acompañará para sostener y acelerar la circulación. Arriba, Fermín, ya recuperado, actuará como extremo, uno de esos ajustes que Flick ejecuta con precisión. En el otro costado estará Lamine Yamal, y en punta un Marcus Rashford en racha.

Gran oportunidad para Dro

El centrocampista ya está adaptado al esquema de Flick, entrena a diario con el primer equipo y ha llamado muy positivamente la atención del técnico, siendo un jugador habilidoso con balón pero también sacrificado sin él. Hoy está llamado a sostener el centro del campo con la ayuda de Frenkie y Casadó. Además, entiende el ritmo del equipo y no se esconde, algo que en la dirección deportiva se valora muy positivamente. El hecho que lo demuestra es que desde hace semanas, su agente y Deco ya negocian la renovación de su contrato para blindarlo ante el interés de los grandes de Europa. Ahora, tras varios meses luchando, ha llegado su momento y tiene la oportunidad de hacerlo ante su afición.