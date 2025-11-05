Once del Barça con sorpresa en defensa para enfrentarse al Brujas

El FC Barcelona se mide al Brujas en la cuarta jornada de la Champions con la mirada puesta en encadenar su tercera victoria y meterse de lleno en la pelea por los primeros puestos de una clasificación liderada por Bayern de Múnich, Arsenal y PSG. El Barça de Flick llega tras vencer el fin de semana pasado al Elche y con varias bajas por lesión, motivo por el que el técnico alemán ha optado por rotaciones en el once para gestionar esfuerzos y evitar sobrecargas.

Con las lesiones de larga duración de Gavi y Ter Stegen, y las bajas de Joan García, Pedri y Christensen —este último se cayó de la convocatoria a última hora por unas molestias en el tramo inicial del entrenamiento—, el Barça llega con Lewandowski y Olmo ya plenamente recuperados. Poco a poco, la enfermería culé se va vaciando tras un mes especialmente exigente en lo físico.

Cambios en el once

Bajo palos, Szczesny sigue siendo el elegido para defender la portería azulgrana. Con Joan Garcia en la recta final de su recuperación de la lesión que sufrió en el menisco contra el Oviedo hace poco más de cinco semanas, el polaco podría estar ante su última titularidad en Champions League antes de confirmarse el retorno del de Sallent a los terrenos de juego.

En la retaguardia azulgrana, Araújo, cada vez más asentado en la demarcación, repite en el once junto a un Eric Garcia que llega en un gran momento de temporada. La gran sorpresa en el once es, sin lugar a dudas, la suplencia de un Pau Cubarsí al que se ha dosificado en los últimos encuentros para que pudiera asumir este tipo de encuentros europeos. Sin embargo, Flick le ha dado descanso en el día de hoy. En los laterales, Alejandro Balde ocupará la izquierda y en la derecha estará Jules Koundé.

El centro del campo hay sufre modificaciones obligada por la sensible ausencia de Pedri. Casadó será el encargado de entrar en el once en lugar del canario igual que el último partido, aunque el de Sant Pere de Vilamajor mantendrá su rol como pivote mientras que Frenkie de Jong avanza su posición a la segunda altura para hacer las funciones del '8' culé. Fermín López, un día más, es el elegido para la mediapunta con un Dani Olmo que tendrá que esperar su oportunidad en el banquillo pese a tener minutos el pasado fin de semana ante el Elche.

En ataque, Flick repite con el tridente habituakl, con Lamine Yamal en la derecha, Rashford por la izquierda y con Ferran Torres que repite como delantero centro. Robert Lewandowski, que ayer habló en rueda de prensa, tendrá que esperar su oportunidad desde el banquillo.

Once del Barça

Así, el Barça salta al césped del Estadi Olímpic Lluís Companys con: Szczesny; Eric, Araujo, Koundé y Balde; Casadó, De Jong y Fermín; Lamine Yamal, Ferran Torres y Rashford. En el banquillo esperarán su turno Eder Aller, Diego Kochen, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart, Marc Bernal, Dro, Dani Olmo, Roony Bardghji y Robert Lewandowkski.