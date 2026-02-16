El once del Barça ante el Girona

El Barça saltará al césped de Montilivi con un once de garantías con el que espera recuperar la primera posición de la clasificación en la Liga. El Real Madrid, tras ganar con los penaltis nuestros de cada día ante la Real Sociedad, es provisionalmente primero y espera consolidar su liderato con un tropiezo blaugrana. Los de Flick, en una jornada poco habitual por jugar en lunes, esperan responder como toca.

Sobre todo viniendo de una semana en la que cayeron de forma estrepitosa ante el Atlético en el Metropolitano. El 4-0 dolió mucho porque se produjo tras prácticamente no presentarse al partido en la primera mitad y tras una segunda en la que, también como siempre, los árbitros no permitieron al equipo reaccionar anulando un gol a Cubarsí absolutamente legal.

Tras este precedente, Flick ha decidido apostar por la continuidad, aunque con algún cambio. En la portería, por supuesto, sigue jugando Joan Garcia, mientras que la defensa está formada por Koundé, Cubarsí, Èric Garcia y Gerard Martin. Balde, en este caso, es el damníficado respecto al Metropolitano. En el centro del campo, De jong jugará acompañado por Dani Olmo y Fermín López.

Raphinha celebra un gol ante el Oviedo / Gorka Urresola Elvira / SPO

Arriba llega la gran novedad porque Lamine Yamal atacará desde su banda habitual, la derecha, y Ferran Torres ejercerá de delantero centro, pero en la banda zurda el protagonista será Raphinha, que parecía reservado para la segunda mitad, pero que, finalmente, saldrá de inicio y vuelve a jugar desde que no saltara al césped al descanso del encuentro ante el Elche. Desde entonces, ni un minuto. El regreso de capitán.