Este es el once del Barça para enfrentarse al Sevilla

Tras el pinchazo del Madrid en Mallorca, Xavi no arriesga y saca el once de gala El egarense se ha inclinado finalmente por Jordi Alba en el lateral izquierdo tras el proceso febril de Balde

El técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández, no arriesga tras el pinchazo del Madrid en Mallorca y sale con el once de gala para medirse al Sevilla. Una de las principales dudas era el lateral izquierdo. Balde no entrenó por un proceso febril y jugará Jordi Alba.

Ter Stegen, como siempre si no sucede nada raro, será el encargado de defender la portería azulgrana. Araujo y Christensen en el centro y Jordi Alba , y Koundé en los laterales, escudarán al alemán.

El entrenador egarense ha apostado por Jordi Alba en el carril izquierdo tras la ausencia de Balde en el último entrenamiento por un proceso febril.

En la sala de máquinas jugarán Busquets, Pedri y De Jong. Y en la parcela ofensiva, sin sorpresas: Gavi y Raphinha acompañarán a Lewandowski, que ocupará la punta de ataque.

Este es el XI del Barça

Ter Stegen; Jordi Alba, Araujo, Christensen, Koundé; Busquets, Pedri, De Jong; Gavi, Raphinha y Lewandowski.

Este es el XI del Sevilla

Bono; Montiel, Badé, Rekik, Acuña; Gudelj, Gueye, Rakitic, Jordán, Oliver Torres y En-Nesyri.