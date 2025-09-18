FC BARCELONA
¡Once del Barça con muchos cambios para enfrentarse al Newcastle!
Araujo regresa al once en un equipo con muchos cambios respecto al partido ante el Valencia
Muchas incógnitas deparaba la alineación del Barça en el partido de esta noche que da inicio a la Champions League ante el Newcastle. Flick tenía que tomar decisiones abiertas en prácticamente todas las líneas y, casi con toda certeza, introducir cambios tanto en defensa como en el medio y el flanco ofensivo en el estreno oficial en casa de la temporada
ARAUJO REGRESA AL ONCE
Con Joan Garcia bajo palos, el Barça introduce una novedad atrás: Ronald Araujo recupera la titularidad tras dos jornadas saliendo desde el banquillo y formará junto a Pau Cubarsí en el eje. En los costados, Gerard Martín y Koundé ocuparán los laterales para dar profundidad y vigor defensivo.
En la sala de máquinas, resulta inapelable la presencia de Fermín después del recital ante el Valencia en el Johan Cruyff. Le escoltarán Pedri, para enlazar con los de arriba, y un Frenkie de Jong que vuelve al once tras completar una semana íntegra de trabajo con el grupo.
Arriba, Rashford repite como titular tras su buena primera mitad en el último encuentro, acompañado por la electricidad de Raphinha y un Lewandowski que regresa como referencia ofensiva para ordenar y definir en el área.
ALINEACIONES
De esta forma, la alineación del Barça para el choque en el Johan es la siguiente: Joan Garcia, Koundé, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Frenkie de Jong, Pedri, Fermín, Rashford, Lewandowski y Raphinha.
