El once del Barça ante el Al-Ahly en el Trofeo Joan Gamper

Resta poco más de una hora y media para que empiece el Trofeo Joan Gamper entre el Barça y el Al-Ahly. Será la gran fiesta de presentación del conjunto azulgrana ante su afición, en un partido que tradicionalmente sirve para dar el pistoletazo de salida a la temporada en casa.

Se espera una gran entrada en una jornada marcada también por la presentación de la plantilla. Antes de que empiece a rodar el balón, los futbolistas saldrán ante la afición y los capitanes tomarán la palabra, en uno de los momentos más característicos de cada edición del Gamper. También será un día especial para las nuevas incorporaciones, que tendrán su primer contacto con la grada como jugadores del Barça.

Hansi Flick ya ha elegido el once para enfrentarse al conjunto egipcio y lo hace con varias novedades. Joan García estará bajo palos, acompañado por una defensa formada por Koundé, Eric García, Gerard Martín y Alejandro Balde.

Oportunidad para los jóvenes

En el centro del campo aparecen algunas de las grandes sorpresas. Marc Bernal, Fermín López y Xavi Espart serán titulares, mientras que en ataque Flick apuesta por Raphinha y Lamine Yamal junto a Hamza Abdelkarim.

Un once que también refleja el camino que está siguiendo el Barça durante los últimos años. La presencia de jóvenes y futbolistas detectados a través del trabajo de cantera y scouting gana cada vez más peso en una plantilla que busca combinar jugadores consolidados con apuestas de futuro.

El Gamper será el primer gran escaparate ante la afición y Flick ha decidido aprovecharlo para repartir oportunidades. Un once diferente, con mucha juventud y varias caras que quieren empezar la temporada llamando a la puerta del primer equipo.